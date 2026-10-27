Now Reading: De la o clădire veche de 70 de ani, la spital modern pentru 60.000 de oameni: Corp nou pentru Urgențe și Medicină Internă la Târgu Bujor 

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    De la o clădire veche de 70 de ani, la spital modern pentru 60.000 de oameni: Corp nou pentru Urgențe și Medicină Internă la Târgu Bujor 

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De la o clădire veche de 70 de ani, la spital modern pentru 60.000 de oameni: Corp nou pentru Urgențe și Medicină Internă la Târgu Bujor 

Cătălin Mihai MOGAComunitate27.10.2026

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O clădire construită în urmă cu aproape șapte decenii este înlocuită complet cu o unitate medicală modernă la Spitalul Orășenesc Târgu Bujor. Consiliul Județean Galați avansează rapid cu lucrările la structura de rezistență a noului corp medical, destinat Secției de Medicină Internă și Compartimentului de Primiri Urgențe. În acest moment, constructorii au turnat deja pereții de rezistență și elementele verticale, pregătind armătura planșeului de peste parter. 

Noua clădire, configurată pe un regim de înălțime P+1 și cu o suprafață utilă de 784 mp, va asigura spații la cele mai înalte standarde pentru peste 60.000 de locuitori din Târgu Bujor și localitățile învecinate. Pacienții vor beneficia de saloane moderne cu două și trei paturi, dar și de echipamente de ultimă generație: ecografe, paturi ATI, electrocardiografe, monitoare pentru funcțiile vitale și instalații de oxigen. 

Această transformare majoră face parte din proiectul cu fonduri europene „Sănătatea fără frontiere”, cu o valoare totală de 1,6 milioane de euro. Investiția de amploare este derulată de Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Consiliul Raional Hîncești din Republica Moldova, cu scopul de a moderniza din temelii serviciile medicale din zonă. 

„În locul unei clădiri vechi de aproape 70 de ani, ridicăm un corp medical modern, la standarde europene, pentru peste 60.000 de oameni din Târgu Bujor și comunele din jur. Noua clădire va oferi condiții excelente de tratament, cu saloane moderne și echipamente medicale performante de ultimă generație, de la paturi ATI și până la instalații de oxigen”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați. 

Sursă foto: Facebook Costel Fotea 

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