Lucrările la noua unitate de igienizare de la Spitalul TBC Galaţi se apropie de final

Lucrările de construire a noii unităţi de igienizare de la Spitalul de Pneumoftiziologie (TBC) din Galaţi avansează într-un ritm susţinut, mai multe etape esenţiale ale proiectului fiind deja încheiate. Investiţia, realizată de Consiliul Judeţean Galaţi, are o valoare de 5,2 milioane de lei şi vizează creşterea standardelor de igienă şi siguranţă pentru pacienţi şi personalul medical.

Potrivit datelor transmise de conducerea Consiliului Judeţean, până în prezent au fost finalizate închiderile exterioare, inclusiv montarea tâmplăriei şi a geamurilor termopan, precum şi compartimentările interioare. În această perioadă, echipele de constructori lucrează la finisaje, tavane şi instalaţii.

În etapa următoare, în funcţie de condiţiile meteorologice, urmează să fie montată membrana hidroizolantă şi să fie amenajate aleile rutiere de acces şi trotuarele din jurul clădirii.

„Continuăm investiţiile în modernizarea infrastructurii medicale din judeţul Galaţi. Noua unitate de igienizare de la Spitalul de Pneumoftiziologie prinde tot mai mult contur şi va contribui direct la creşterea eficienţei fluxurilor de lucru şi la asigurarea unor condiţii de igienizare la cele mai înalte standarde. Investim în condiţii mai bune şi un plus de confort pentru pacienţii din Galaţi”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

Cum va fi organizată noua clădire

Viitoarea unitate de igienizare va avea o suprafaţă utilă de 300 de metri pătraţi, dispusă pe demisol şi parter, şi va fi compartimentată astfel încât să respecte toate circuitele funcţionale impuse în unităţile sanitare: