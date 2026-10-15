Centrele de date AI din Europa ar putea duce la scumpirea energiei pentru populaţie

La fel ca în Statele Unite, extinderea rapidă a centrelor de date în Europa ar putea pune presiune asupra preţurilor la electricitate, afectând inclusiv consumatorii casnici.

Problema nu ţine neapărat de deciziile furnizorilor de energie, ci de modul în care funcţionează piaţa şi de regulile privind distribuirea costurilor. Centrele de date dedicate inteligenţei artificiale (AI) reprezintă o categorie relativ nouă de mari consumatori, iar legislaţia actuală nu face întotdeauna o distincţie suficient de clară între impactul acestora şi consumul obişnuit.

Potrivit analiştilor agenţiei Moody’s, dezvoltarea accelerată a infrastructurii pentru procesarea AI se extinde rapid pe continentul european, iar cererea suplimentară de electricitate ar putea influenţa semnificativ preţurile. Riscurile sunt mai mari în ţările cu reţele energetice interconectate, unde tarifele sunt influenţate de raportul dintre cerere şi ofertă pe piaţa liberă.

În 2025, centrele de date reprezentau aproximativ 2,5% din consumul total de electricitate al Europei. Până în 2035, ponderea acestora ar putea creşte la 5,7%. În anumite state, presiunea ar putea fi considerabil mai mare, estimările indicând ponderi de până la 17% în ţările nordice şi 30% în Irlanda.

Unul dintre principalele motive de îngrijorare este modul în care sunt distribuite costurile pentru extinderea infrastructurii energetice. Moody’s explică faptul că operatorii centrelor de date suportă, de regulă, cheltuielile necesare pentru conectarea propriilor facilităţi la reţea. În schimb, costurile asociate consolidării şi modernizării infrastructurii la scară mai largă pot reveni operatorilor de reţea.

Aceste investiţii suplimentare, necesare pentru a face faţă creşterii cererii şi perioadelor de consum maxim, pot ajunge să fie reflectate în tarifele plătite de consumatori. În plus, atunci când cererea de electricitate creşte mai repede decât capacitatea de producţie şi distribuţie, preţurile de pe piaţa liberă pot urca, afectând atât gospodăriile, cât şi companiile. Astfel, chiar dacă centrele de date sunt cele care generează o parte importantă din cererea suplimentară, efectele financiare s-ar putea resimţi la nivelul întregii pieţe.

Există totuşi şi un scenariu mai optimist. Dacă investiţiile în inteligenţa artificială continuă să crească, iar centrele de date îşi menţin activitatea şi profitabilitatea, companiile din sectorul energetic ar putea folosi veniturile suplimentare pentru dezvoltarea capacităţilor de producţie şi modernizarea reţelelor. O infrastructură extinsă ar putea contribui, în timp, la satisfacerea cererii fără presiuni la fel de mari asupra preţurilor.

În schimb, dacă boom-ul AI se încheie înainte ca investiţiile să producă rezultatele aşteptate, unele dintre costurile infrastructurii construite pentru a răspunde cererii anticipate ar putea deveni mai greu de recuperat. Într-un asemenea scenariu, ar apărea întrebări legate de cine va suporta pierderile.

Analiştii Moody’s anticipează că guvernele europene ar putea interveni pentru a limita efectele asupra consumatorilor. Printre măsurile posibile se numără reducerea taxelor aplicate energiei, plafonarea preţurilor şi introducerea unor reguli mai stricte privind conectarea centrelor de date la reţelele electrice.

Rămâne de văzut dacă aceste măsuri vor fi suficiente pentru a ţine costurile sub control, în condiţiile în care dezvoltarea infrastructurii AI accelerează, iar sistemele energetice europene trebuie să facă faţă unei cereri tot mai mari de electricitate.