10 tehnici de linişte si sănătate interioară, pe durata fricii de Coronavirus

Mesajele transmise de o autoritate către omul de rând sunt hipnotizante, deoarece vin de la o entitate superioare către una inferioară; fie că vin de la doctor, judecător, poliţie, titluri din mass-media sau un guvernator - toate produc un efect cu bătaie lungă în mintea şi inima omului care ascultă: “Urgent, Grav, Incurabil, Inoperabil, Agresiv, Invaziv, Metastază, Mortal, Boală, Virus” şi multe altele conduc la o memorare cu influenţă negativă în acţiunile viitoare ale omului.

În opinia psihologului Alexandru Pleşea, aceste cuvinte vor fi întipărite în memorie şi că urmare reacţiile şi răspunsurile omului vor veni din teamă, şi nu din curaj. “Totuşi, omul are puterea să îşi controleze funcţiile: îşi poate observa degetul care glisează acum pe telefon, ochii care îşi mută direcţia, vocea care vorbeşte, inima care bate şi emoţia / simţirea pe care o are faţă de ceea ce citeşte. Dacă aceste funcţii şi le poate observa şi controla, atunci frica se diminuează şi începe să dispară direct proporţional cu autocontrolul. E pe verificate”, explică psihologul.

Pentru a ajuta frica să dispară şi să instalăm încet şi bine rânduirea liniştii interioare, specialistul ne recomandă o serie de 10 exerciţii:

1. Maxim 15 minute de TV / Radio / Internet cu ştiri pe zi – exact ce ne interesează;

2. În discuţiile cu cei dragi, se va evita subiectul de care amândoi avem frică;

3. Stăm cu atenţia la ce vrem, nu la ce vine / apare;

4. Gândul despre boală atrage boală. Gândul fiind o forţă, el trebuie să fie productiv, nu distructiv;

5. Exerciţii de relaxare când te pui în pat – fiecare muşchi, nerv şi os, le relaxezi progresiv prin decizie mentală;

6. Autosugestia pe expiraţie şi inspiraţie să cureţe plămânii şi sângele;

7. Sistemul imunitar este ajutat prin controlul mişcărilor, emoţiilor şi gândurilor. Acolo unde nu este atenţie pe ele, boala şi drama se instalează;

8. Oprim viralitatea numărului de morţi, virusaţi, bolnavi. Căutăm viralitatea valorilor şi intenţiilor noastre;

9. Ne ajutăm de prezent, pentru a nu sta în imaginaţie. Imaginaţia e drumul spre îmbolnăvire, prezentul spre sănătate;

10. Producem clipe frumoase altora: surprize, cadouri, complimente, mesaje de dragoste etc.