Acum s-a dovedit că această băutură fierbinte te ajută să adormi mai repede

Ciocolată caldă, cafea latte cu dovleac... Iarna aduce în prim plan tot felul de băuturi reconfortante şi calde, cu laptele fierbinte ca ingredient principal. Recunoscută drept trucul de neoprit de a cădea în braţele lui Morpheus, această băutură este încă subiectul unui studiu pentru a-şi demonstra definitiv beneficiile. Cunoaştem deja beneficiile pentru somn ale laptelui fierbinte, în special datorită triptofanului, un aminoacid care sintetizează serotonina, hormonul pe care corpul nostru îl produce în timpul nopţii, dar care nu este prezent la insomniaci. Peptidele din lapte sunt, de asemenea, foarte utile pentru ameliorarea stresului şi promovarea somnului. Cu toate acestea, acestea sunt alte molecule identificate de cercetătorii chinezi care ar putea fi utile în cercetarea unor noi remedii pentru tulburările de somn.



Laptele fierbinte creşte durata somnului cu 400%



Potrivit unui studiu al „South China University of Technology” publicat în „Journal of Agricultural and Food Chemestry”, laptele fierbinte conţine şi alte substanţe numite „hidrolizat triptic de cazeină (HCT)” care ne ajută să dormim mai bine. Pentru a-şi testa ipoteza, oamenii de ştiinţă au lucrat cu două grupuri de şoareci, primul primind lapte fierbinte în fiecare zi, celălalt nu. O peptidă în special numită YPVEPF scade timpul necesar şoarecilor pentru a adormi şi creşte durata somnului cu 400%. În timpul digestiei, moleculele din lapte îşi desfăşoară beneficiile.



Când să bei lapte fierbinte?



Dacă vrei să te bucuri şi mai mult de efectul laptelui fierbinte, adaugă o lingură de miere, de preferinţă cu lavandă şi bea mixtura cu o oră înainte de culcare. Daca nu îţi place laptele sau nu îl poţi digera, optează pentru alte băuturi calde precum ceaiurile din plante şi ceaiul de muşeţel sau tei. Acest lucru vă va relaxa şi vă va face să adormiţi mai uşor.