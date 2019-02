Anual, în România, 400 de copii sunt diagnosticaţi cu cancer

Aproape 400 de copii sunt diagnosticaţi, anual, cu cancer în România, iar o treime dintre aceştia au între 0 şi 4 ani, spun reprezentanţii Societăţii Române de Onco-Hematologie Pediatrică, precizând că sunt unii pacienţi care se tratează în străinătate pentru că nu au încredere în medicii din ţară, informează Mediafax. Potrivit ultimelor date ale Societăţii Române de Onco-Hematologie Pediatrică, în fiecare an, aproape 400 de copii şi adolescenţi sunt diagnosticaţi cu cancer în centrele de oncologie pediatrică, din România, iar o treime dintre aceştia au între 0 şi 4 ani. Reprezentanţii Societăţii Române de Onco-Hematologie Pediatrică precizează că mai mult de jumătate dintre copii ajung la oncologul pediatru în stadii avansate ale bolii, iar leucemia este cel mai frecvent tip de cancer întâlnit la copiii şi adolescenţii din România. Societatea Română de Onco-Hematologie Pediatrică a lansat Registrul Naţional al Cancerelor la Copil, astfel încât pentru prima dată România va avea statistici despre această boală la copiii. Potrivit datelor furnizate de societate, în perioada 2010-2017 au fost înregistrate 3.000 de cazuri noi de cancer la copiii până în 14 ani, iar în acest interval au fost făcute 5.000 de notificări despre starea lor. Potrivit datelor oferite de Societatea Română de Onco-Hematologie Pediatrică, în perioada 2010-2015 incidenţa cancerului în cazul copiiilor şi tinerilor până în vârsta de 19 ani a fost de 9,86 la 100.000 de persoane. De asemenea, boala s-a menţinut de la un an la altul. Analiza cazurilor pe grupe de vârstă a arătat că procentul cazurilor la adolescenţi care au vârsta între 15 şi 19 ani este inferior faţă de ponderea aşteptată, adică doar un caz din cinci, faţă de unul din trei, iar acest fapt arată că pacienţii au fost transferaţi în secţii de adulţi. Analiza pe sexe arată o pondere mai mare a diagnosticului de cancer la băieţi, pentru toate grupele de vârstă din ţara noastră.

