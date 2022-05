Bacterii ce conţin gene rezistente la antibiotice, descoperite în Antarctica

Bacterii care conţin gene ce le oferă o rezistenţă naturală antibiotică şi antimicrobială au fost descoperit în Antarctica şi au potenţialul de a se răspândi în afara regiunilor polare, potrivit oamenilor de ştiinţă din Chile, informează Reuters.

Andres Marcoleta, cercetător în cadrul Universităţii din Chile, conducătorul studiului publicat în luna martie în revista Science of the Total Environment, a spus că aceste ''supraputeri'', care au evoluat pentru a rezista la condiţii extreme, sunt conţinute în fragmente ADN mobile care pot fi uşor transferate altor bacterii.

''Ştim că solurile din Peninsula Antarctică, una dintre regiunile polare cele mai afectate de topirea gheţii, găzduieşte o mare varietate de bacterii'', a spus Marcoleta. ''Şi că unele dintre acestea constituie o sursă potenţială de gene ancestrale care conferă rezistenţă la antibiotice''.

Oamenii de ştiinţă de la Universitatea din Chile au colectat mai multe mostre din Peninsula Antarctică în perioada 2017-2019.

''Merită să ne punem întrebarea dacă schimbările climatice ar putea avea un impact asupra apariţiei bolilor infecţioase'', a spus Marcoleta.

''Într-un scenariu posibil, aceste gene ar putea părăsi acest rezervor şi promova apariţia şi proliferarea bolilor infecţioase''.

Cercetătorii au ajuns la concluzia că bacteriile Pseudomonas, unul dintre grupurile predominante de bacterii din Peninsula Antarctică, nu sunt patogene, ci pot fi o sursă de ''gene rezistente'', care nu sunt anihilate de dezinfectanţi obişnuiţi cum ar fi cuprul, clorul sau amoniul cuaternar.

Cu toate acestea, celălalt fel de bacterii pe care l-au analizat, Polaromonas, are ''potenţialul de a inactiva antibioticele de tipul beta-lactamice, care sunt esenţiale pentru tratamentul diferitelor infecţii'', a spus Marcoleta. (sursa Agerpres)