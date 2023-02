Băieţel de 7 ani cu o boală infecţioasă extrem de rară, internat la Timişoara

Un copil în vârstă de 7 ani a fost depistat că suferă de o maladie foarte rară şi este internat la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara. Copilul a fost diagnosticat cu varicelă hemoragică, În cazul băieţelului, boala vine pe fondul unei afecţiuni oncohematologice. Deosebirea majoră faţă de varicela „obişnuită” este aceea că veziculele ce apar pe corp în boala infecţioasă devin hemoragice.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de Spitalul de Boli Infecţioase Timişoara, evoluţia agravantă a bolii a fost foarte rapidă. Copilul a ajuns în spitalul din Timişoara prin transfer de la Spitalul Judeţean din Arad.

„Varicela hemoragică are un debut atipic. Cu toţii ştim că varicela se manifestă printr-o erupţie pe piele, cutanată, sub formă de vezicule. Erupţia apare iniţial la nivelul pielii păroase a capului, după care se extinde pe tot corpul. În aceste vezicule este sânge. Astfel, apar echimozele cutanate şi apoi sângerări ale mucoaselor. Ceea ce s-a întâmplat şi în cazul pacientului internat în spitalul nostru. Copilaşul are, însă, şi o trombocitopenie, o afecţiune hematologică ce duce la scăderea numărului de trombocite la nivel sangvin. La o persoană sănătoasă numărul trombocitelor este de peste 150.000/microlitru. În momentul în care a ajuns în spitalul nostru, copilul avea 2000 de trombocite/microlitru. Am reuşit, însă, în doar câteva zile să îl echilibrăm, să îi creştem numărul la peste 10.000”, a declarat dr. Adelina Marinescu, medic specialist boli infecţioase la Spitalul de Boli Infecţioase Timişoara.

Medicii au anunţat că starea de sănătate a pacientului s-a îmbunătăţit în ultimele zile. Nu au mai apărut elemente eruptive noi, iar cele vechi încep să treacă în faza următoare a bolii, aceea în care se transformă în cruste.

„În ultimele săptămâni, am avut un aflux ridicat de cazuri de varicelă venite în Ambulatoriu. Vorbim de 6-7 cazuri pe săptămână. Pacienţii nu au avut însă forme grave, aşa că nu au necesitat internare. Complicaţiile apar de obicei la sugari, la femeile însărcinate, la persoane imunodeprimate, cu imunitate scăzută din cauza unor tratamente sau a unor afecţiuni. Complicaţiile severe includ pneumonii, otită, encefalită, hemoragie, infecţii bacteriene ale pielii, chiar septicemie”, a mai precizat dr. Adelina Marinescu.

Medicii atrag atenţia că tratamentul bolnavilor cu varicelă prevede izolarea pacientului, aplicarea de loţiuni care să calmeze mâncărimea, administrarea de medicamente pentru reducerea febrei, o mai bună hidratare şi un regim alimentar cât mai echilibrat, bazat pe vitamine, consum cât mai ridicat de fructe şi legume şi evitarea băuturilor carbogazoase.

Prevenţia în cazul varicelei se face prin vaccinare.