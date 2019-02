Consumul de alimente ultra procesate, asociat cu decesul prematur

O alimentaţie bogată în alimente semipreparate ''ultra-procesate'' poate creşte riscul de deces prematur, conform unui studiu efectuat în Franţa, publicat recent şi citat de Press Association şi Live Science, informează Agerpres. O echipă de cercetători din Franţa care a studiat peste 44.500 de bărbaţi şi femei, de 45 de ani şi peste această vârstă, a descoperit o asociere semnificativă între alimentaţia nesănătoasă şi decesul prematur. Fiecare creştere de 10% a aportului de alimente ultraprocesate a fost asociat cu un risc cu 14% mai mare de deces din orice cauză. Participanţii la studiu au oferit informaţii legate de obiceiurile alimentare, stilul de viaţă şi mediul socio-economic şi ulterior au fost monitorizaţi timp de şapte ani. Hrana ultraprocesată a fost definită prin alimente produse prin procese industriale multiple şi consumată în general sub formă de gustări, deserturi sau mâncare gata preparată. Printre acestea se numără carnea prăjită şi congelată, mezelurile, gustările ambalate şi supele instant. Pe parcursul perioadei de monitorizare, oamenii de ştiinţă au înregistrat 602 decese - 1,4% din totalul grupului iniţial. Printre acestea s-au numărat 219 decese cauzate de cancer şi 34 provocate de afecţiuni cardiologice şi arteriale. Alimentele semipreparate şi alte tipuri de produse ultra-procesate au reprezentat, în medie, 29% din aportul caloric total, potrivit rezultatelor studiului. ''O creştere a consumului de alimente ultraprocesate pare să fie asociată cu un risc general de mortalitate mai mare în rândul populaţiei adulte'', au notat în jurnalul Jama Internal Medicine cercetătorii conduşi de dr. Laure Schnabel de la Universitatea Paris-Sorbonne. Explicaţiile pot fi multiple, au notat oamenii de ştiinţă. Unele alimente ultra-procesate conţineau cantităţi importante de sare, iar un aport ridicat de sodiu a fost asociat cu un risc mai mare de afecţiuni cardiovasculare şi cancer la stomac. De asemenea, zahărul în exces a fost, de asemenea, asociat cu un risc mai mare de deces cardiovascular. În plus, alimentele ultra-procesate conţin o cantitate mică de fibre care reduc riscul de mortalitate. Aditivii alimentari, frecvent întâlniţi în alimentele ultra-procesate pot, de asemenea, să joace un rol în acest sens, potrivit cercetătorilor. Spre exemplu, dioxidul de titan, utilizat pe scară largă de industria alimentară, a fost asociat cu inflamaţia intestinală şi dezvoltarea tumorilor, precizează Press Association. Au existat de asemenea dovezi potrivit cărora consumul de agenţi emulsifianţi ar putea avea un efect asupra bacteriilor intestinale şi poate duce la apariţia cancerului şi a sindromului metabolic, o afecţiune pre-diabetică. ''Studii prospective suplimentare sunt necesare pentru a confirma aceste constatări şi pentru a desluşi diferitele mecanisme prin care alimentele ultra-procesate pot afecta sănătatea", au menţionat oamenii de ştiinţă.

Editorial Donaţiile de sărbători, concurs de fudulie! Au venit sărbătorile şi deja zeci de comunicate de presă, de evenimente create pe facebook şi nu numai, anunţă tot atâtea colecte sau fel de fel de mo ... Scris de: Nicoleta ROGOJINA