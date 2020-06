Coronavirus: Aproape 350 de milioane de persoane din întreaga lume, predispuse la o formă gravă de COVID-19

Aproape 350 de milioane de persoane din întreaga lume riscă să fie grav afectate de maladia COVID-19 şi ar necesita spitalizare în cazul în care ar fi infectate, potrivit unui studiu britanic publicat marţi, informează AFP, citat de Agerpres.

Cercetătorii ştiu deja că noul coronavirus îi afectează într-o manieră inegală pe oameni în funcţie de numeroşi factori, precum starea de sănătate, vârsta, sexul sau alte comorbidităţi. SARS-CoV-2 nu îi îmbolnăveşte grav pe marea majoritate a oamenilor tineri şi cu o stare bună de sănătate, dar, în schimb, determină probleme severe pentru persoanele în vârstă diagnosticate cu boli cronice, precum diabetul.

În funcţie de informaţiile cunoscute despre factorii de risc, cercetătorii britanici au încercat să identifice pentru 188 de ţări riscurile diferenţiate pentru populaţiile acestor state, în funcţie de vârstă, sex şi starea de sănătate. Rezultatele, publicate în revista medicală The Lancet Global Health, arată că 1,7 miliarde de oameni, reprezentând 22% din populaţia mondială, prezintă cel puţin un factor de risc care îi face mai predispuşi la o formă gravă de COVID-19.

Dintre aceştia, 349 de milioane sunt deosebit de expuşi în faţa riscului de a dezvolta o formă severă a bolii şi ar avea nevoie să fie spitalizate în caz de contaminare.

"Într-o perioadă în care ţările ies din izolare (...), sperăm că estimările noastre vor oferi un punct de plecare util" pentru guvernele care "caută mijloacele necesare pentru a îi proteja pe cei mai vulnerabili de un virus care continuă să circule", a declarat autorul principal al studiului, Andrew Clarck, cercetător la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM).

Acelaşi expert citează şi recomandările formulate pentru persoanele cu cele mai mari riscuri, care sunt îndemnate să adopte comportamente de distanţare socială şi care ar trebui să devină prioritare în cadrul viitoarelor campanii de vaccinare.

Procentul locuitorilor cu risc sporit este mai mic în regiunile în care populaţia este mai tânără. Este cazul Africii, unde doar 16% din populaţie prezintă un factor de risc în faţa noului coronavirus, adică 283 de milioane de oameni dintr-o populaţie totală de 1,3 miliarde. În Europa, acest procent este de 31% - 231 de milioane dintr-o populaţie de 747 de milioane.

"Însă un procent mai mare de cazuri severe ar putea fi mortale în Africa", în special din cauza precarităţii infrastructurilor medicale, a subliniat profesorul Andrew Clark. În plus, ţările africane, cu procente mai ridicate de cazuri de SIDA, precum Lesotho, sunt mai expuse în faţa riscurilor generate de pandemia de COVID-19.

În paralel, insule precum Mauritius şi Fiji prezintă riscuri crescute din cauza unui procent ridicat al populaţiei care suferă de diabet, unul dintre factorii agravanţi pentru această maladie de natură virală, potrivit noului studiu.