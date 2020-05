Coronavirus: Copiii ar fi mai puţin contagioşi decât adulţii, susţin epidemiologii

Există o serie de semnale care indică faptul că noul coronavirus ar putea să nu fie răspândit şi de copii la fel de mult ca de adulţi, au susţinut doi epidemiologi de top din Marea Britanie, dar au avertizat că vestea mai puţin bună este că imunitatea după trecerea prin această boală ar putea să nu dureze foarte mult, transmite Reuters, citat de Agerpres.

În timp ce Europa şi SUA încearcă să reia activitatea economică şi de producţie după primul val "mortal" al epidemiei cu noul coronavirus, notează Reuters, liderii internaţionali încearcă să ajungă la o concluzie cu privire la momentul în care să le permită elevilor să se întoarcă în băncile şcolilor.

Sunt semne că noul coronavirus ar putea să nu fie răspândit atât de uşor de copii precum se întâmplă în cazul adulţilor, a susţinut în faţa Camerei Superioare a Parlamentului de la Londra dr. Rosalind Eggo, membră a comisiei de experţi care consiliază Guvernul britanic cu privire la răspunsul faţă de această boală infecţioasă.

"Noi suntem de părere că micuţii se confruntă cu un risc mai scăzut de a contracta această boală, dar nu este ceva sigur. Suntem foarte siguri, însă, în ceea ce-i priveşte pe copii, că se îmbolnăvesc mai puţin sever decât adulţii şi că există şi date care arată că micuţii sunt mai puţin contagioşi decât adulţii, dar nu este sigur", a declarat Rosalind Eggo de la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

John Edmunds, membru al Grupului de Consiliere Ştiinţifică în caz de Urgenţe (Scientific Advisory Group for Emergencies - SAGE), a declarat în faţa Comisiei pentru Ştiinţă din cadrul Camerei Lorzilor că i s-a părut surprinzător că noul coronavirus pare să nu fie răspândit de copii.

"Este neobişnuit să observi cum copiii nu par să aibă un rol în transmitere pentru că în cazul majorităţii virusurilor respiratorii şi a bacteriilor ei joacă un rol central, însă se pare că nu şi în acest caz", a susţinut Edmunds, profesor la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

"Există un singur focar documentat asociat cu o şcoală - ceea ce mi se pare uluitor", a adăugat el.

Ca o posibilă veste mai puţin bună, Edmunds a susţinut în faţa comisiei din Camera Lorzilor că imunitatea în faţa noului coronavirus ar putea să nu dureze mult timp.