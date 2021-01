Coronavirus: În ceva mai mult de o lună, 28 milioane de doze de vaccinuri au fost administrate în 46 de ţări

În 36 de zile, circa 28 milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 au fost administrate în 46 de ţări ale lumii, a indicat miercuri directorul pentru urgenţe sanitare din cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Michael Ryan, citat de AFP.

Deşi campania de vaccinare a început, Ryan şi-a exprimat îngrijorarea faţă de viteza de contagiere a SARS-CoV-2 constată în câteva ţări din cauza noilor variante mai contagioase a virusului.

"Intrăm în al doilea an (al pandemiei) şi situaţia ar putea deveni chiar mai dificilă având în vedere ritmul de contagiere", a spus el în cursul uneia din sesiunile regulate de întrebări-răspunsuri pe care OMS le organizează pentru publicul larg.

Referitor la campaniile de vaccinare, Ryan şi-a exprimat regretul că acestea sunt în principal făcute de ţări bogate. "Cred că am ajuns la 28 de milioane de doze de vaccinuri administrate până în prezent. Cinci vaccinuri sau platforme diferite au fost utilizate", a precizat el.

"Aproximativ 46 de ţări desfăşoară campanii de vaccinare, dintre care doar una singură are venituri modeste", a remarcat Michael Ryan, subliniind că 38 din cele 46 fac parte dintre ţările bogate.

"Există populaţii care vor şi au nevoie de vaccinuri şi care nu le vor primi până când nu le distribuim mai bine", a afirmat el, adăugând că "toată lumea trebuie să facă mai mult".

OMS şi Alianţa pentru vaccinuri (Gavi) au înfiinţat mecanismul Covax pentru a distribui vaccinuri anti-COVID-19 ţărilor defavorizate, dar sistemul suferă de tendinţa "fiecare pentru sine" a ţărilor bogate şi a unei lipse de finanţare.

Obiectivul OMS este să furnizeze doze pentru circa 20% din populaţia ţărilor participante la Covax înainte de sfârşitul anului. Agenţia ONU speră să trimită primele vaccinuri la sfârşitul lunii ianuarie sau în februarie.

Pandemia, care s-a declanşat în China la sfârşitul anului 2019, s-a soldat până în prezent cu 1.964.557 de decese, potrivit unui bilanţ întocmit miercuri de AFP pe baza surselor oficiale. (Sursa Agerpres)