Coronavirus: Lansarea până la sfârşitul anului a vaccinului produs de AstraZeneca, posibilă dar nu sigură

Potenţialul vaccin împotriva COVID-19 conceput de Universitatea Oxford din Marea Britanie ar putea fi lansat până la sfârşitul acestui an, însă nu există ''absolut nicio certitudine'' că acest lucru se va întâmpla, a declarat recent dezvoltatorul vaccinului, citat de Reuters, informează Agerpres. Vaccinul experimental, realizat sub licenţă de AstraZeneca, a produs un răspuns imun, au indicat rezultatele primelor stadii ale testelor clinice pe voluntari sănătoşi - potrivit informaţiilor publicate zilele trecute - oferind speranţe că el ar putea fi utilizat până la sfârşitul acestui an.

''Obiectivul de lansare a vaccinului până la sfârşitul anului este o posibilitate, dar nu există absolut nicio certitudine pentru acest lucru, deoarece avem nevoie să se întâmple trei lucruri", a declarat pentru BBC Radio Sarah Gilbert de la Universitatea Oxford. Ea a menţionat că trebuie dovedit că vaccinul funcţionează în etapele avansate ale studiilor clinice, că trebuie să fie fabricate cantităţi mari şi că autorităţile de reglementare trebuie să fie de acord să-l autorizeze rapid pentru utilizare de urgenţă. ''Toate aceste trei lucruri trebuie să se întâmple (...) înainte de a putea începe să vedem un număr mare de oameni vaccinaţi", a adăugat ea.

Oamenii de ştiinţă de la Universitatea Oxford au în vedere producerea unui număr de un milion de doze din potenţialul vaccin până în septembrie.Deşi acordul cu AstraZeneca oferă capacitatea de producţie pentru ca acest lucru să devină posibil, prevalenţa redusă a noului coronavirus în Marea Britanie a complicat procesul de dovedire a eficacităţii vaccinului. Etapele avansate ale studiilor clinice sunt în curs de desfăşurare în Brazilia şi Africa de Sud şi urmează să înceapă în Statele Unite.

''Este crucial să avem suficienţi oameni expuşi la virus care s-au şi vaccinat pentru a putea obţine o evaluare adecvată despre capacitatea acestuia de a preveni boala", a declarat pentru BBC Radio John Bell, profesor de medicină în cadrul Universităţii Oxford.

''Suntem încrezători, mai ales având în vedere ratele scăzute din Marea Britanie, că persoanele recrutate în Brazilia şi Africa de Sud ne vor putea furniza în cele din urmă aceste date", a adăugat el.

Vaccinul, denumit AZD1222 şi dezvoltat de AstraZeneca în colaborare cu cercetători de la Universitatea Oxford, nu a prezentat niciun efect secundar grav şi a determinat producţia de anticorpi precum şi un răspuns imunitar din partea celulelor T, conform rezultatelor publicate în jurnalul medical The Lancet.

Pe moment nu există vaccinuri aprobate pentru COVID-19, însă Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a indicat că posibilul vaccin produs de AstraZeneca este unul dintre candidaţii importanţi.

Vaccinul companiei AstraZeneca, alături de vaccinurile unor companii precum Sinovac Biotech (China), Sinopharm (China) sau Moderna (SUA), se numără printre favoriţii cursei pentru obţinerea unui vaccin împotriva COVID-19.