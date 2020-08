Coronavirus: Un studiu Gilead arată că Remdesivir are efecte minime pentru bolnavii de COVID în forme moderate

Pacienţii COVID-19 care suferă forme moderate ale bolii au evoluat spre bine după ce au primit, timp de 5 zile, tratamentul oferit de Gilead Sciences Inc cu Remdesivir, însă continuarea tratamentului timp de 10 zile nu a prezentat beneficii şi nu a scurtat în mod semnificativ perioada de internare în spital, conform unui nou studiu, transmite vineri Reuters.

Analiza, realizată pe 600 de pacienţi şi publicată vineri în Journal of the American Medical Association, arată că pacienţii cu forme moderate ale bolii care au fost trataţi cu acest medicament antiviral timp de 5 zile au avut o şansă semnificativ mai mare de îmbunătăţire a stării de sănătate decât pacienţii din grupul martor, care au primit un tratament standard. Însă cercetătorii sunt de părere că importanţa clinică a beneficiilor aduse de Remdesivir este incertă.

În prezent, Remdesivir este folosit după ce a primit o autorizaţie de utilizare de urgenţă din partea Administraţiei americane pentru Alimente şi Medicamente (FDA) pentru tratarea pacienţilor spitalizaţi cu cazuri severe de COVID-19, boala provocată de noul coronavirus. În prima parte a acestei luni, compania Gilead a solicitat aprobarea deplină a FDA pentru Remdesivir.

Acest medicament este folosit în prima linie a luptei împotriva pandemiei, mai notează Reuters. (Sursa Agerpres)