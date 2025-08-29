05 SEPTEMBRIE 2025 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Sanatate
Cum rămân asiguraţi foştii coasiguraţi la sănătate
De la 1 septembrie 2025, soţul, soţia sau părinţii fără venituri care erau coasiguraţi îşi pierd acest drept şi nu mai beneficiază automat de servicii medicale gratuite. Pentru a rămâne în sistem, trebuie plătită contribuţia la sănătate stabilită de Guvern, în valoare de 2.430 de lei pe an. Suma reprezintă echivalentul a 10% din salariul minim pe şase luni şi acoperă un an întreg de asigurare.

Procedura este simplă. Persoana care doreşte să menţină coasigurarea trebuie să depună la ANAF declaraţia unică, formularul 212, care a fost actualizat special pentru această situaţie. Documentul se poate depune fie direct la ghişeu, fie online, prin Spaţiul Privat Virtual. În momentul depunerii declaraţiei, se alege modalitatea de plată: fie întreaga sumă de 2.430 de lei odată, fie în două tranşe – 607,5 lei până la sfârşitul anului şi restul de 1.822,5 lei până la 25 mai 2026.

Odată achitată contribuţia, foştii coasiguraţi beneficiază de toate serviciile medicale decontate timp de 12 luni. Practic, chiar dacă plata se face pentru echivalentul a şase luni, asigurarea este valabilă pe tot parcursul unui an.

Măsura vine după ce Guvernul a eliminat o serie de scutiri de la plata contribuţiei la sănătate, pe motiv că doar o treime dintre români cotizau efectiv la sistem. Dintre toate categoriile vizate, foştii coasiguraţi sunt singurii care trebuie să plătească pentru a rămâne asiguraţi.

