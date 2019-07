Două cafele espresso pe zi, o soluţie recomandată de medici în cazul unei boli rare

Cafeina are efectul de a opri mişcările necontrolate produse de o boală rară, dischinezia legată de gena ADCY5, cafeaua fiind recomandată chiar şi în cazul copiilor care suferă de această maladie, conform unui anunţ făcut recent de medici francezi, relatează AFP, potrivit Agerpres. Echipa de medici a obţinut în premieră rezultate promiţătoare în tratarea unui copil cu cafeină. Pacientul are numai 11 ani şi a fost diagnosticat în urmă cu un an cu dischinezie legată de gena ADCY5. "Este o boală rară pentru care nu există tratament, nici măcar nu ştim numărul exact al cazurilor, putem vorbi despre un caz la un milion", a declarat unul dintre medici, profesorul Emmanuel Flamand-Roze. Pacienţii sunt afectaţi de numeroase mişcări anormale, exacerbate în perioadele de criză. În prezent nu există niciun tratament cunoscut pentru această boală extrem de invalidantă. "Braţele, picioarele şi faţa încep să se mişte foarte tare. Acest copil nu a putut merge cu bicicleta, nici nu a putut merge la şcoală, pentru că o criză se poate produce oricând", a spus Flamand-Roze, neurolog la Spitalul Pitié-Salpetriere AP-HP. Odată diagnosticul pus, medicii i-au prescris acestui copil ... cafea. "Au trecut câţiva ani de când prescriem cafea, deoarece alţi pacienţi au spus că este foarte eficientă împotriva mişcărilor necontrolate", a spus neurologul. Să îi recomanzi cafea unui băiat poate părea neobişnuit, însă părinţii lui nu sunt şocaţi. Ei provin din Madagascar unde, potrivit cercetătorilor, această băutură este folosită pentru a combate anumite afecţiuni. Ca parte a tratamentului, copilul bea o ceaşcă de espresso dimineaţa şi alta seara. Efectul este rapid (mişcările necontrolate dispar aproape complet) şi durează şapte ore. Însă după câteva săptămâni, părinţii s-au adresat medicilor deoarece cafeaua nu a mai avut efect. Mişcările s-au reluat. După patru zile, ei au realizat greşeala: au cumpărat fără să-şi dea seama cafea decofeinizată. Odată ce copilul a început să bea din nou cafea cu cafeină, mişcările sale necontrolate au disparut din nou. Fără să-şi dea seama, părinţii au furnizat dovada care lipsea pentru a fundamenta ştiinţific eficacitatea cafeinei. Această poveste "face parte din şansele fabuloase din istoria medicinei", a spus profesorul Flamand-Roze. După acest caz, medicii implicaţi au recomandat administrarea de cafeină pentru toţi pacienţii cu dischinezie legată de gena ADCY5.

