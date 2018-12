Hidratarea în perioada iernii, la fel de importantă ca pe timpul verii

Iarna putem completa cantitatea de apă consumată cu alte băuturi obţinute din ingrediente naturale, ceaiuri, supe, fructe sau legume, care pot asigura organismului nostru necesarul zilnic de lichide pentru o hidratare corespunzătoare. În timpul iernii suntem tentaţi să diminuăm cantitatea de lichide consumate, însă contrar a ceea ce s-ar putea crede, iarna există un risc chiar mai mare de deshidratare decât vara. Din categoria băuturilor care pot completa necesarul zilnic de lichide pe timpul iernii se numără şi berea fără alcool. Calitatea nutriţională a berii este păstrată indiferent de anotimp, iar vitaminele, fibrele şi antioxidanţii din bere sunt elemente de care organismul nostru are nevoie şi iarna. În plus, în contextul aportului caloric pe care îl conţine de obicei masa de Crăciun a românilor, este bine să amintim de conţinutul extrem de redus în calorii al berii fără alcool, de doar 105 kcal la un pahar de 250 ml. Ceaiul este una dintre băuturile vedetă ale sezonului rece care nu doar că poate asigura hidratarea de care avem nevoie, dar contribuie şi la întărirea sistemului nostru imunitar, fixează mineralele şi creşte capacitatea de apărare a organismului. Pe lângă aportul de apă, fructele şi legumele conţin substanţe nutritive, cum ar fi antioxidanţi, vitamine şi minerale, care pot întări sistemul imunitar.

