În plină criză COVID-19, ministrul Sănătăţii şi-a dat demisia

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a demisionat în această dimineaţă din funcţie, informează Agerpres. Anunţul oficial a fost făcut de premierul Ludovic Orban. ''Am luat act de această demisie. Îi voi transmite preşedintelui Klaus Iohannis această demisie pentru a putea să se emită decretul de revocare. Aproape cinci luni de zile Victor Costache a făcut parte din Guvernul pe care îl conduc, am făcut echipă şi împreună am luat o serie de decizii importante, benefice pentru sistemul medical. Regret demisia domnului ministru, pe de altă parte o înţeleg şi îi mulţumesc pentru buna colaborare pe care am avut-o'', a spus Ludovic Orban, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Victoria.

Totodată, el a anunţat că secretarul de stat Nelu Tătaru este propunerea lui pentru a prelua conducerea Ministerului Sănătăţii. "Îi voi propune preşedintelui României, Klaus Iohannis, pentru funcţia de ministru al Sănătăţii pe domnul secretar de stat Nelu Tătaru. Domnul secretar de stat face parte din echipa de la Ministerul Sănătăţii, a fost, este şi va fi în prima linie a bătăliei contra coronavirus, stăpâneşte foarte bine toate procedurile, tot planul de măsuri", a afirmat Ludovic Orban.

Premierul a precizat că l-a sunat pe Nelu Tătaru, care se află la Suceava, pentru a-l informa despre intenţia sa de a-l propune ca ministru al Sănătăţii, iar acesta urmează să vină la Bucureşti pentru a pune la punct cu şeful Executivului toate detaliile privind preluarea funcţiei.