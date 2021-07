Mâncatul în fața televizorului, efecte negative pentru copii (I)

Știrile ca fundal sonor în timpul cinei sau un desen animat pentru ca cel mic să termine toată mâncarea din farfurie? Este o situație de evitat potrivit unui studiu francez care a ajuns la concluzia că servirea mesei în fața televizorului are efecte negative asupra dezvoltării limbajului în cazul copiilor de vârste mici, informează AFP.

Copiii de vârste mici expuși la televizor pe durata mesei în familie au în medie un limbaj mai slab dezvoltat, arată studiul francez publicat, care invită la reflecție mai mult pe tema utilizării ecranelor, decât a timpului de expunere.

''Constatăm că implicarea părinților și modul în care aceștia utilizează ecranele este foarte importantă, nu trebuie să ne concentrăm exclusiv pe cantitate'', a subliniat Jonathan Bernard, cercetător în cadrul Institutului Național de Sănătate și cercetare medicala (INSERM) și autor principal al studiului, in cadrul unui interviu acordat AFP.

Autorii cercetării au monitorizat timp de mai mulți ani 1.500 de copii, întrebând părinții dacă cei mici servesc masa cu televizorul pornit, cât de des se întâmplă acest lucru, precum și care este durata totală petrecută de copii în fața televizorului, computerului sau jocurilor video.

Cercetătorii au evaluat în paralel dezvoltarea limbajului copiilor participanți: în cazul copiilor în vârstă de doi ani, părinții au indicat cuvintele pe care cei mici știu să le pronunțe spontan, de pe o listă de 100. Apoi, la trei ani și la cinci ani jumătate, un psiholog le-a măsurat ''coeficientul intelectual verbal'', parte din testele de IQ care se referă la aptitudinile legate de schimburile verbale (fluiditatea limbajului, înțelegerea, capacitatea de repetare a unor fraze, de a descrie o imagine etc).

Potrivit rezultatelor studiului, nu s-a descoperit o legătură între timpul total de expunere în fața televizorului și nivelul limbajului la copii.

În schimb, ''expunerea la televizor în timpul meselor în familie este asociată în mod sistematic cu rezultate mai slabe în ceea ce privește dezvoltarea limbajului'' în cazul tuturor vârstelor studiate, potrivit cercetării publicate în Scientific Reports.

Astfel, copiii în vârstă de doi ani care servesc masa cu televizorul pornit ''mereu'' au în medie un scor inferior cu 5,9 puncte (dintr-un total de maximum 100) în comparație cu cei pentru care micul ecran nu este ''niciodată'' pornit în timpul meselor. Iar acest lucru, ''independent de perioada petrecută zilnic în fața ecranelor'' per ansamblu. (sursa Agerpres)