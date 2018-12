Ministerul Sănătăţii: Cel puţin 30.000 femei vor beneficia de screening pentru cancerul de sân, în 2019

Cel puţin 30.000 de femei care au între 50 şi 69 de ani vor putea beneficia în trimestrul doi al anului 2019 de programul de screening pentru cancerul de sân, a anunţat secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Tiberius Brădăţan, precizând că proiectul este finanţat din fonduri europene, informează Mediafax. “Vestea bună este că a demarat proiectul de implementare al screeningului pentru cancerul de sân de două luni. Avem finanţare asigurată. Prima etapă este de implementare. (...) Valoarea totală a primei etape este de 22 milioane RON şi are o implementare de 72 de luni. (...) Prima etapă presupune elaborarea metodologiei de screening, întocmirea listei de pacienţilor, formarea personalului şi realizarea unei campanii de informare”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Tiberius Brădăţan, în cadrul unei conferinţe. Etapa a doua, adică procesul de screening ar putea începe în al doilea trimestru al anului 2019. “Etapa a doua beneficiază de o finanţare mult mai generoasă, este vorba de 16 milioane de euro. (...) Proiectul are ca ţină persoanele din regiunile din nord-vest, vest şi nord-est, est. (..) E vorba de femei cu vârsta cuprinsă între 50-69 de ani. Numărul persoanelor care vor beneficia de screening este de minim 30.000”, a mai spus Brădăţan. De asemenea, secretarul de stat a accentuat că, din cauza birocraţiei, testările ar putea începe în a doua jumătate a anului. În cadrul programului, femeile ar putea beneficia de consultaţie, ecografie mamară, mamografie sau biopsie. Proiectul face parte din programul de sănătate pentru 2014-2020.

