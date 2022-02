Număr alarmant de infectări cu subvarianta BA.2, în România

MedLife continuă studiul de secvenţiere a genomului virusului SARS-CoV-2 şi anunţă noi rezultate privind cazurile de infectare cu subvarianta BA.2 a tulpinii Omicron. Concluziile acestei etape a studiului arată că, din cele 171 de probe secvenţiate, provenite din mai multe oraşe din ţară, 46 au fost depistate cu subvarianta BA.2 a virusului, în timp ce restul de 124 de probe conţin varianta iniţială BA.1. şi o probă - varianta B.1.1.161 (o tulpină cunoscută de aproximativ un an, dar care în acest moment nu prezintă interes).



Potrivit studiului, prevalenţa infectărilor cu BA.2 a înregistrat o creştere importantă în ultimele două săptămâni, de data aceasta fiind identificate de aproape 9 ori mai multe cazuri faţă de ultima secvenţiere făcută de specialiştii MedLife (evoluţie de la 3% la 27% în interval de 2 săptămâni pe lotul de studiu MedLife).



Probele secvenţiate în cadrul studiului MedLife provin din Braşov, Constanţa, Vaslui, Iaşi, Galaţi, Tulcea, Bucureşti şi Târgovişte. Cele mai multe cazuri cu subvarianta BA.2 provin din Braşov şi Bucureşti.



„Dacă în urmă cu două săptămâni prevalenţa BA.2 era de 3% pe lotul studiat la acel moment, astăzi am ajuns la o prevalenţă de 27% pe noul lot analizat, ceea ce confirmă ritmul accelerat de răspândire a acestei subvariante Omicron. Însă, dincolo de gradul ridicat de contagiozitate şi de răspunsul limitat la vaccin, se pare că BA.2 se aseamănă cu tulpina Delta din punct de vedere al severităţii bolii, având capacitatea de a provoca forme mai grave. Rămâne de văzut, însă, dacă BA.2 va influenţa sau nu o prelungire a valului 5”, a declarat Dumitru Jardan, biolog şi doctor în ştiinţe medicale, coordonatorul studiului de secvenţiere realizat de MedLife.



Specialiştii avertizează: Noua subvariantă ar putea prelungi valul 5 al pandemiei!



Identificată pentru prima oară în Africa de Sud, în decembrie 2021, subvarianta BA.2 are peste 30 de mutaţii în comun cu varianta Omicron BA.1, dar şi 28 de mutaţii adiţionale, majoritatea fiind localizate la nivelul proteinei Spike. Însă, spre deosebire de versiunea iniţială, subvarianta BA.2 este mai greu de identificat prin testele de screening.



Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, la începutul lunii februarie, BA.2 reprezenta 20% din totalul cazurilor de infectare cu Omicron raportate la nivel global, fiind detectată în 74 de ţări şi 47 de state din SUA. Specialiştii avertizează că noua subvariantă este pe un trend ascendent inclusiv în ţările care au atins deja vârful valului 5 al pandemiei, generat de tulpina iniţială Omicron, ceea ce ar putea indica o prelungire a valului 5.



Datele OMS arată că BA.2 ar putea fi chiar şi de două ori mai contagioasă decât varianta iniţială BA.1. În plus, studiile internaţionale sugerează capacitatea noii subtulpini de a provoca forme mai severe de boală decât varianta iniţială şi de a ocoli răspunsul imun obţinut prin vaccinare. Toate aceste caracteristici ale BA.2 se bazează pe modificările genetice suferite de virus, noua subvariantă având zeci de mutaţii noi faţă de tulpina originală Omicron.



„Evoluţia virusului SARS-CoV2 de-a lungul celor doi ani de pandemie ne-a arătat capacitatea sa de a se adapta, astfel încât să se poată răspândi cât mai mult şi cât mai repede. Odată cu această răspândire rapidă, cresc şansele să apară noi mutaţii, ajustate în funcţie de noii factori de rezistenţă ai organismului. Un exemplu foarte elocvent este tulpina Omicron, care a putut afecta mult mai uşor şi persoanele vaccinate în comparaţie cu tulpina Delta, responsabilă de valul anterior. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu BA.2, care reprezintă, de fapt, o variantă Omicron «îmbunătăţită» din punct de vedere al virusului”, a adăugat biologul Dumitru Jardan.



Deşi România pare că a depăşit vârful valului 5 al pandemiei, dat fiind faptul că numărul îmbolnăvirilor a intrat pe o pantă descendentă, şi se vorbeşte deja despre sfârşitul pandemiei, specialiştii în sănătate încă privesc cu precauţie aceste previziuni, mai ales în contextul răspândirii subvariantei BA.2.



„Ţinând cont de dinamica subvariantei BA.2 din ultimele două săptămâni, cel puţin pe loturile analizate de noi, trebuie să ne raportăm cu precauţie la finalul valului 5 al pandemiei şi să avem în vedere şi scenariul pesimist, în care am putea înregistra un al doilea vârf al acestui val, determinat de noua subtulpină. Dacă ritmul de răspândire a subvariantei BA.2 se menţine la acest nivel, sunt şanse ca România să înregistreze o prelungire a valului 5. Aşadar, nu e momentul să lasăm în totalitate garda jos sau să ne relaxăm. Respectarea măsurilor de prevenţie şi vaccinarea cu schema completă, inclusiv doza booster, rămân în continuare esenţiale pentru a ieşi cât mai curând din acest val. Pandemia nu s-a încheiat. Este foarte probabil ca după acest val să urmeze şi alte tulpini. Vom trăi cu acest virus mult timp de acum înainte. Este nevoie să ne adaptăm şi să rămânem în continuare prudenţi”, a declarat Mihai Marcu, Preşedinte & CEO MedLife Group.