OMS: Vaccinul Pfizer e ''foarte promiţător'', dar are probleme privind stocarea la temperaturi scăzute

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a declarat marţi că spera să existe pe piaţă un vaccin anti-COVID-19 până la sfârşitul anului şi că vaccinul experimental dezvoltat de grupul american Pfizer este "unul foarte promiţător", într-o perioadă în care sunt aşteptate şi alte tratamente propuse de mai mulţi producători din industria farmaceutică, informează Reuters.

Însă vaccinul Pfizer, bazat pe o nouă tehnologie care foloseşte ARN mesager de sinteză pentru a activa sistemul imunitar împotriva noului coronavirus, aduce cu sine o serie de provocări speciale, întrucât el trebuie să fie depozitat la temperaturi de cel puţin minus 70 de grade Celsius - valori echivalente celor înregistrate în iernile din Antarctica.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, a reiterat apelurile prin care această agenţie din cadrul ONU solicită o distribuire echitabilă a dozelor de vaccin după momentul în care astfel de tratamente vor fi aprobate şi vor deveni disponibile.

Grupul american Pfizer a anunţat luni că vaccinul său anti-COVID-19 are o eficienţă de peste 90% şi a publicat datele preliminare obţinute în urma studiului său clinic de fază 3. Datele referitoare la siguranţa vaccinului, dezvoltat în colaborare cu compania germană BioNTech, urmează să fie publicate la sfârşitul acestei luni.

"Aşa cum am prezis, vom avea un vaccin până la sfârşitul acestui an. Iar cel dezvoltat de Pfizer este unul foarte promiţător", a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus la o întâlnire anuală ministerială organizată de OMS.

"Şi ne aşteptăm să apară mai multe alte vaccinuri", a adăugat el.

Totuşi, necesitatea de a depozita acest vaccin la temperaturi extrem de scăzute ar putea complica programele de vaccinare, mai ales în regiunile din Asia şi Africa unde clima este caldă, distanţele sunt mari, iar infrastructura necesară este deficitară sau chiar lipseşte.

"Vestea extraordinară de ieri (luni, n.r.) ca un posibil vaccin eficient să devină disponibil ridică însă o serie de provocări majore privind stocarea la rece pentru ţările africane, prin însăşi natura acestui vaccin. Acest aspect va trebui să fie luat în considerare pentru a sprijini activităţile de livrare", a declarat Matshidiso Moeti, directorul regional OMS pentru Africa, în cadrul aceleiaşi reuniuni ministeriale. (Sursa Agerpres)