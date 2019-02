Pentru prima dată, un smartphone le provoacă oamenilor o FOBIE

Foarte multe persoane sunt nemulţumite de noul smartphone lansat de Nokia, telefonul având un element dezgustător pentru cei care suferă de "tripofobie", relatează LADBible, citat de Mediafax. "Tripofobia" este caracterizată prin "frica de găuri", ceea ce îi face pe mulţi să fie revoltaţi de grupuri de găuri sau umflături. În jur de 11% din populaţie suferă de această fobie. Astfel, noul telefon Nokia9 PureView, care are cinci camere, nu este apreciat deloc de utilizatorii care suferă de această fobie. În plus, compania Nokia a adăugat încă o "gaură" pe spatele telefonului, aceasta fiind folosită pentru lumină, iar alta fiind un senzor infraroşu pentru detectarea adâncimii. Mulţi dintre cei nemulţumiţi şi-au spus punctul de vedere pe reţeaua de socializare Twitter, unele persoane susţinând că îi "sperie foarte tare noul telefon Nokia". Alţi utilizatori au spus că noul telefon îi face să creadă că ceva "se urcă" pe pielea lor, în timp ce alte persoane spun că au descoperit pentru prima dată faptul că nu suportă astfel de imagini. "Să spunem doar că nu ştiam până acum că sufăr de aşa ceva", scrie unul dintre utilizatori pe Twitter. Un studiu făcut de doi psihologi de la Universitatea din Essex susţine că există un motiv foarte simplu pentru care unele persoane nu se simt tocmai bine după ce văd noile imagini cu telefonul Nokia. Potrivit celor doi psihologi, multe dintre animalele veninoase afişează astfel de găuri sau umflături pe pielea lor. De asemenea, un cercetător de la Universitatea din Kent, Tom Kupfer, are încă o teorie. Acesta a spus pentru CNN că "aceste imagini ar putea reprezenta pentru multe persoane semnale a unor boli infecţioase sau a unor posibili paraziţi". "Nu aş fi surprins dacă această fobie este de fapt bazată pe scârbă şi evitarea de boli", continua Kupfer. "Varicela a omorât milioane de oameni, deci dacă un strămoş de-al omului a fost predispus să aibă grijă şi să se teamă de aceste umflături, acest lucru ar fi asigurat supravieţuirea speciei", adaugă Kupfer.

