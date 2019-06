Plămânii copiilor, afectaţi de particulele toxice emise de cauciucurile autovehiculelor

Dezvoltarea plămânilor copiilor poate fi afectată de microparticulele de plastic din cauciucurile autovehiculelor eliberate în atmosferă, conform unei investigaţii efectuate în Marea Britanie, citată de Press Association, potrivit Agerpres. Particulele toxice emise de gazele de eşapament, cauciucurile şi frânele autovehiculelor contribuie la deteriorarea calităţii aerului din oraşe, potrivit unui studiu realizat în cadrul emisiunii ''Dispatches'' a reţelei de televiziune Channel 4 din Marea Britanie. Concluziile au rezultat în urma unui experiment condus de oameni de ştiinţă de la King's College London (KCL). Poluarea aerului este asociată cu decesul prematur în cazul a circa 40.000 de persoane pe an în Marea Britanie şi provoacă probleme precum boli de inimă şi de plămâni şi astm. ''Cunoaştem faptul că unele dintre componentele rezultate în urma frânării, alături de microparticulele de plastic de la cauciucuri, sunt iritante şi provoacă reacţii la nivelul plămânilor, care în timp devin nocive pentru sănătatea noastră'', a declarat profesor Frank Kelly de la KCL. ''Nu am ştiut despre această problemă. Este o concluzie nouă'', a completat specialistul. Unul din trei copii respiră aer nociv, iar cauciucul modern de maşină este compus din circa 50% plastic, potrivit emisiunii citată de Press Association. În cadrul studiului realizat pentru emisiunea ''Dispatches'' au fost monitorizaţi cincizeci de elevi de la o şcoală din Haringey din nordul Londrei. Potrivit concluziilor, aceştia sunt expuşi la concentraţii ridicate de dioxid de azot, un poluant inflamator. Măsuri precum împrejmuirea şcolilor cu garduri vii, montarea plaselor la ferestre şi instalarea de purificatoare de aer în clase au condus la o scădere cu circa o cincime a nivelului de expunere la dioxid de azot, conform studiului. Circa 9.000 de londonezi mor prematur din cauza aerului poluat, potrivit Primăriei Londrei.

