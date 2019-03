Punct de cotitură în lupta cu virusul HIV: A doua persoană din lume vindecată, după un transplant de celule stem

Transplantul a modificat sistemul imunitar al pacientului din Londra, inducându-i mutaţia genetică şi oferindu-i rezistenţă la HIV. Pacientul a întrerupt în mod voluntar terapia antiretrovirală, pentru a vedea dacă virusul imunodeficienţei umane îi va reapărea în organism. Acesta trăieşte de 18 luni fără medicaţie anti-HIV. Pacienţii infectaţi cu HIV fac tratament pe viaţă pentru a controla virusul, iar, după întreruperea terapiei, acesta reapare în organism cam în două-trei săptămâni. Brown a declarat, luni, pentru Associated Press, că i-ar plăcea să îl cunoască pe pacientul din Londra şi să îl încurajeze să iasă de sub protecţia anonimatului. "Ar fi foarte util pentru ştiinţă şi le-ar da speranţă pacienţilor diagnosticaţi cu HIV, oamenilor care trăiesc cu HIV", a spus acesta. Transplantul de celule stem este o procedură destul de dificilă, care debutează cu radioterapie şi/ sau chimioterapie pentru a distruge sistemul imunitar existent astfel încât acesta să poată fi înlocuit cu unul nou. Pot apărea şi complicaţii, de exemplu, Brown a fost supus unui al doilea transplant de celule stem după ce a fost din nou diagnosticat cu leucemie. Comparativ cu Brown, pacientul din Londra a fost supus unei chimioterapii mai uşoare, nu a mai făcut radioterapie şi a avut doar o uşoară reacţie secundară după transplant.

