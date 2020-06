Raed Arafat: Ne pregătim pentru valul doi; dacă va fi mai puternic sau mai slab, nu poate nimeni să spună

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a declarat, marţi seara, că la nivelul Protecţiei Civile Europene se fac pregătiri pentru un eventual val doi al pandemiei de COVID-19, însă nimeni nu poate estima dacă acesta va fi mai mare sau mai mic decât cel din prezent, informează Agerpres.

"Protecţia Civilă pe plan european, cu care am avut astăzi şedinţa prin videoconferinţă - clar ne pregătim pentru valul doi. Că va fi mai puternic decât acesta, va fi mai slab decât acesta, nu poate nimeni să spună în acest moment. (...) Cine se aşteaptă să venim şi să spunem 'staţi liniştiţi, nu va fi nicio problemă', înseamnă că se aşteaptă la o declaraţie total neprofesionistă. Cine ne atacă pentru că spunem că urmează poate un val doi înseamnă că nu înţelege cu ce ne confruntăm şi trebuie să înţeleagă că noi, cei de la situaţii de urgenţă, de la sănătate publică nu putem să spunem 'staţi liniştiţi, nu va fi nimic'. Noi avem obligaţia acum, mai mult, să ne pregătim, să ne pregătim stocurile, să nu ne luaţi dumneavoastră la întrebări în luna septembrie sau octombrie că de ce nu suntem pregătiţi. Pentru că exact asta e de făcut, ce nu am făcut în ani de zile acum e momentul să facem. Şi la nivel european, România fiind implicată în stocurile europene, se lucrează în acest sens (...) şi la nivel de România stocurile noastre încep să se completeze, să se umple. Noi trebuie să vedem ca stocurile strategice să ajungă la un nivel la care, dacă intrăm într-o situaţie în care am intrat acum aproximativ trei luni, să fim mult mai bine pregătiţi", a afirmat Raed Arafat la Antena 3.

Şeful DSU a susţinut că o relaxare totală nu este indicată şi că dacă apare valul doi al pandemiei de coronavirus, anumite măsuri vor trebui luate şi adaptate.

"Consider că o continuitate pe o formă mai aranjată este mai recomandabilă decât să nu avem nicio formă după care să lucrăm. Trebuie să fie o formă măcar pentru perioada cât încă avem măsuri. La momentul în care decidem că am intrat în no measures, nu avem măsuri, ne-am relaxat, atunci poate să dispară şi să revină poate dacă vedem că începem să creştem din nou sau dacă apare valul doi. Pentru că dacă apare valul doi, e clar că anumite măsuri vor trebui luate şi adaptate. Poate dacă ne pregătim mai bine, nu trebuie să luăm măsuri atât de dure pe cât am luat. Asta o să vedem, dar o formă de stare de alertă, ca să punem să mergem mai departe, va trebui. Care va fi conţinutul ei, cum va fi conţinutul ei, care sunt lucrurile care pot fi scoase, cum am spus achiziţiile directe, care pot să fie scoase şi nu sunt necesare în această fază, se poate discuta la nivel politic să se ajungă la o înţelegere", a subliniat Raed Arafat.