Răniții din Ucraina, tratați în spitalele din România

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat că analizează toate posibilităţile de a sprijini poporul ucrainean grav afectat de agresiunea rusă, menţionând că, în acest sens, împreună cu membri ai Cabinetului, a donat sânge şi a luat decizia ca răniţii din Ucraina să poată fi trataţi în spitalele din România.



"Am luat o serie de măsuri la nivel guvernamental şi continuăm să analizăm toate posibilităţile din punct de vedere instituţional, să facem tot ce ne stă în putinţă să sprijinim poporul ucrainean afectat foarte grav de agresiunea rusă. Apreciez foarte mult şi doresc să mulţumesc societăţii civile pentru mobilizarea pe care a făcut-o astfel încât, împreună, să putem să sprijinim cetăţenii ucraineni la mare nevoie. Iar, astăzi, împreună cu o parte din membri ai Cabinetului, am venit la Spitalul Militar să donăm sânge, apreciind că este foarte mare nevoie ca, prin exemplul personal, să fim alături de cei care au nevoie de sânge. Iar în momentul de faţă este foarte mare nevoie", a afirmat duminică premierul Nicolae Ciucă.



El a spus că a luat decizia de a oferi posibilitatea ca răniţii din Ucraina să poată fi trataţi la spitalele din România.



"Aşa cum am anunţat în această dimineaţă, la nivelul Ministerului Sănătăţii, am luat decizia să oferim posibilitatea ca răniţii din Ucraina să poată fi trataţi la spitalele din România şi, desigur, în funcţie de solicitările părţii ucrainene, să putem sprijini şi cu sânge", a adăugat Ciucă. (sursa Agerpres)