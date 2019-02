Siropul de tuse pentru copii Eurespal, retras din farmacii

De câteva zile, medicamentul Eurespal, atât sirop cât şi tablete, recomandat în tratamentul împotriva tusei, nu se mai prescrie de către medicii de familie din Bucureşti şi Ilfov, la recomadarea farmaciştilor. "Nu ne-a dat ANM niciun fel de informare. M-au sunat de la farmacie, să-mi spună să nu mai prescriu Eurespal sirop şi pastile, aşa circulă informaţia în România. Deci nu am avut nicio informare oficială de la ANM, nicio hârtie. Nici pe aplicaţiile cu lista medicamentelor care sunt instalate pe telefon. Nici DSP nu ne-a anunţat, nici Ministerul Sănătăţii. De la farmacii mi-au spus că Eurespal s-a blocat la depozite şi că nu mai poate fi distribuit. Am înţeles că toţi medicii de familie au primit de la farmacii recomandări, nu au avut hârtii oficiale. Motivul nu-l ştim pentru care s-a oprit acest medicament, dacă are o problemă cu substanţa activă sau este o greşeală de etichetare. Se dă în tusea productivă şi este printre foarte puţinele siropuri de tuse care se prescrie gratuit la copii. Este foarte posibil să fie un exces de prescriere din acest motiv. Se dă şi la tuse spastică şi la tuse productivă, iar foarte multă lume este panicată că nu-l mai dăm, pentru că e gratis", a declarat, pentru Mediafax, dr. Sandra Alexiu, preşedinte al Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti - Ilfov. Potrivit presei din Franţa, producătorul francez a descoperit că medicamentul conţine o substanţă care ar putea provoca probleme cardiace.

