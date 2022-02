Spor natural negativ pentru populaţia României, în decembrie 2021

Sporul natural pentru populaţia României fost negativ în luna decembrie 2021, respectiv minus 11.090 de persoane, dar mai redus faţă de aceeaşi lună din 2020, când valoarea a fost de minus 19.508 de persoane, arată datele publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Raportat la luna noiembrie a anului trecut, în decembrie 2021 s-a înregistrat naşterea a 16.550 de copii, cu 1.731 mai mulţi, în timp ce numărul deceselor a fost de 27.640 (14.298 bărbaţi şi 13.342 femei), cu 11.013 decese (5.185 bărbaţi şi 5.828 femei) mai puţine.

De asemenea, numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an, înregistrate în luna decembrie 2021, a fost de 96 copii, în creştere cu 18 faţă de luna noiembrie 2021.

"În anul 2020, numărul deceselor a crescut semnificativ în lunile octombrie, noiembrie şi decembrie faţă de aceleaşi luni din anul 2019, iar în lunile ianuarie - februarie 2021 se observă un trend descrescător al numărului de decese faţă de ultimele luni ale anului 2020, numărul acestora rămânând în continuare mai ridicat decât cel înregistrat în aceleaşi luni ale anului precedent. În contextul pandemiei COVID-19, în luna octombrie 2021 s-a înregistrat cea mai mare creştere a numărului de decese din întreaga perioadă de pandemie, după o perioadă de descreştere de 5 luni a numărului total de decese (aprilie - august). În ultimele două luni din 2021 s-a înregistrat, de asemenea, un trend descrescător al numărului de decese", menţionează INS.

Potrivit sursei citate, în ultima lună a anului trecut, două treimi din totalul numărului de decese s-a consemnat la persoanele cu vârstă de cel puţin 70 ani, astfel: 11.316 decese (40,9%) la persoanele în vârstă de 80 ani şi peste; 6.870 decese (24,9%) la persoanele de 70 - 79 ani; 5.346 decese (19,3%) la persoanele în vârstă de 60 - 69 ani. La polul opus, cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 5 - 19 ani (62 decese), 20 - 29 ani (104 decese) şi 0 - 4 ani (115 decese).

În funcţie de cauza principală a deceselor, în decembrie 2021, cele mai multe au fost raportate pentru: bolile aparatului circulator (15.185 persoane, 54,9%), tumori (4.049 persoane, 14,6%) şi boli ale aparatului respirator (3.954 persoane, 14,3%).

La nivel general, sporul natural al populaţiei s-a menţinut negativ (-11.090) în luna decembrie 2021, numărul persoanelor decedate fiind de 1,7 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii.



Căsătorii vs divorţuri



Datele INS relevă, totodată, că, în luna decembrie a anului trecut, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 5.104 de căsătorii, cu 681 mai multe decât în luna noiembrie 2021. În acelaşi timp, numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive a fost de 2.424, cu 190 mai multe raportat la perioada de referinţă.

Numărul persoanelor care au decedat, în decembrie 2021, a fost cu 7.169 mai mic faţă de luna aceeaşi perioadă din 2020, iar primele trei cauze de deces s-au înregistrat cu 3.713 decese mai puţine din cauza bolilor aparatului respirator, cu 3.340 mai puţine decese din cauza bolilor aparatului circulator şi cu 54 mai multe decese având cauză principală tumorile.

În plus, numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 17 mai mare în luna decembrie 2021 decât cel înregistrat în luna decembrie 2020.

În luna decembrie 2021, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 13.285 persoane (6.873 bărbaţi şi 6.412 femei), iar în mediul rural decesul a 14.355 persoane (7.425 bărbaţi şi 6.930 femei). Faţă de aceeaşi lună a anului 2020, numărul persoanelor care au decedat a scăzut cu 4.350 persoane (2.723 bărbaţi şi 1.627 femei) în mediul urban, respectiv cu 2.819 persoane (1.639 bărbaţi şi 1.180 femei) în mediul rural.

Totodată, numărul căsătoriilor consemnat în perioada analizată a fost cu 1.082 mai mare decât cel înregistrat în luna decembrie 2020, iar prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 s-au pronunţat cu 549 divorţuri mai multe, în decembrie 2021.

"Efectele crizei sanitare asupra fenomenelor demografice sunt vizibile, în special în cazul deceselor care, din luna iunie 2020, au înregistrat un trend crescător faţă de lunile corespunzătoare din anul precedent, lunile iulie şi august 2021 fiind primele luni de scădere a numărului de decese faţă de aceleaşi luni din anul precedent, dar în lunile septembrie-noiembrie creşterile faţă de lunile corespunzătoare din anul precedent sunt semnificative, luna octombrie înregistrând cea mai mare creştere a numărului de decese. Luna decembrie 2021 a înregistrat o scădere a numărului de decese faţă de luna decembrie 2020. În 2020 numai lunile februarie, septembrie, octombrie şi noiembrie au înregistrat creşteri ale numărului de născuţi-vii faţă de lunile corespunzătoare din anul precedent", notează INS.

Conform statisticii oficiale, în 2021, lunar, s-a înregistrat o scădere a numărului de născuţi-vii faţă de aceeaşi lună din anul precedent, cu excepţia lunilor august şi decembrie. În cazul căsătoriilor, începând cu luna martie 2020, s-au înregistrat scăderi ale numărului de evenimente faţă de lunile corespunzătoare din anul precedent timp de 12 luni consecutiv, luna martie 2021 fiind prima lună de creştere a numărului de căsătorii faţă de aceeaşi lună din anul 2020, situaţie care s-a menţinut în perioada martie - decembrie 2021, mai puţin în luna noiembrie, faţă de aceeaşi lună a anului precedent. (sursa Agerpres)