Stimulator cardiac experimental complet resorbabil, testat cu succes pe animale

Un stimulator cardiac experimental, fără baterii, care poate să dispară literalmente în corp după o perioadă de timp prestabilită, a fost conceput și testat cu succes pe animale, informează AFP.

Dispozitivul temporar, subțire și ușor, care funcționează fără cabluri sau baterii și are capacitatea de a se dizolva complet în organism, a fost descris de o echipă de cercetători americani în jurnalul științific Nature Biotechnology.

Acest dispozitiv, care a fost testat pe o serie de animale, ar putea ajuta pacienții care se recuperează după o intervenție chirurgicală la inimă și au nevoie temporar de ajutor pentru a-și menține ritmul cardiac.

Stimulatoarele cardiace (cunoscute și sub denumirea de pacemaker) implantabile temporar includ de obicei tuburi și conexiuni inserate prin piele, cu materiale externe ce prezintă un risc de infecție și limitează mobilitatea pacientului, potrivit jurnalului citat.

În plus, atunci când stimularea nu mai este necesară, îndepărtarea dispozitivului implantat prezintă riscul de deteriorare a țesutului cardiac.

În încercarea de a rezolva aceste probleme, Rishi Arora (Northwestern University, Chicago), Igor Efimov (George Washington University, Washington DC), John Rogers (MIT din Cambridge, Massachusetts) și colegii lor au dezvoltat acest stimulator cardiac în totalitate implantabil și resorbabil pentru controlul postoperator al ritmului cardiac în cazul anumitor pacienți.

Dispozitivul este alimentat prin transfer de energie, fără fir și fără baterie.

Materialele din care este compus sunt absorbite în organism prin procese biologice naturale, după o perioadă de timp ce poate fi programată.

De asemenea, flexibilitatea acestor materiale permite dispozitivului să se conformeze suprafeței curbate a inimii și să se adapteze la mișcările acesteia.

Testele au demonstrat capacitatea acestui pacemaker de a stimula cu succes inimi de diferite dimensiuni, de șoareci, șobolani, iepuri și câini, precum și țesuturi cardiace umane, dar și de a se dizolva complet în termen de trei luni de la implantare la șobolani, notează AFP. (sursa Agerpres)