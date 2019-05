Stresul, asociat cu afectarea funcţiei reproductive la femei

Stresul cronic ar putea afecta funcţia reproductivă a femeilor din cauza producţiei în exces a unui hormon asociat cu apetitul alimentar, conform rezultatelor unui studiu realizat în Australia, potrivit Agerpres. Organismul unei persoane stresate produce un hormon numit grelină, ce stimulează apetitul alimentar. Acesta este motivul pentru care unele persoane mănâncă în exces atunci când au o stare emoţională negativă sau se simt sub presiune. În plus, grelina afectează fertilitatea prin reducerea numărului de foliculi ovarieni primordiali, care eliberează ovule în vederea fertilizării. ''Durata funcţiei reproductive la femei este intens asociată cu numărul de foliculi primordiali din ovare'', a explicat doctor Luba Sominsky de la RMIT University din Australia, coautoare a studiului. ''Pierderea unora dintre aceşti foliculi primordiali reprezintă în general un indicator al declinului şi deteriorării reproductive precoce'', a notat cercetătoarea. Împreună cu echipa sa, Sominsky a demonstrat că prin blocarea receptorilor grelinei din creier, în cadrul studiilor de laborator realizate pe şoareci, ar putea fi atenuate efectele stresului asupra funcţiei ovariene, oferind astfel oportunitatea dezvoltării unor noi căi pentru cercetările pe subiecţi umani. Sominsky a precizat că femeile tinere, care au o stare bună de sănătate, se confruntă în general cu efecte temporare ale stresului asupra sistemului lor reproducător, însă în cazul celor care au deja probleme de fertilitate pot apărea mai multe consecinţe directe. ''Pentru femeile care se confruntă deja cu probleme de fertilitate, chiar şi un impact minor asupra funcţiei lor ovariene poate influenţa şansa şi momentul concepţiei'', a subliniat ea. Deşi studiul se află încă în primele etape, Sominsky este de părere că se află pe drumul cel bun pentru dezvoltarea unor invervenţii ce îi pot ajuta la menţinerea sănătăţii reproductive a femeilor.

Editorial Monitorul de Galaţi protestează pentru Autostrada Moldovei timp de 15 minute, la ora 15.00, pe 15 martie Colectivul cotidianului Monitorul de Galaţi a decis să se alăture protestului omului de afaceri din Suceava, Ştefan Mandachi, care a construit un metr ... Scris de: Nicoleta ROGOJINA