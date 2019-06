Un medicament pentru cancerul de sân, eficient şi în tratarea cancerului pancreatic

Cercetătorii israelieni au descoperit că un medicament pentru cancerul de sân şi cel ovarian este de asemenea eficient în tratarea cancerului pancreatic metastatic, a anunţat Centrul Medical Sheba (SMC) din Israel, relatează Xinhua, potrivit Agerpres. Cancerul pancreatic este considerat unul dintre cancerele cel mai dificil de diagnosticat şi tratat, 80% dintre pacienţi fiind diagnosticaţi abia în stadiul final, de metastază. Potrivit Fondului Mondial de Cercetare a Cancerului, 458.918 de persoane au fost diagnosticate în 2018 cu cancer pancreatic. În cazul a doar 3% dintre aceştia este aşteptată supravieţuirea mai mult de cinci ani de la diagnosticare. În plus, potrivit Societăţii Americane de Oncologie Clinică (ASCO), cancerul pancreatic este al nouălea cel mai frecvent cancer întâlnit la femei şi al zecelea cel mai frecvent cancer la bărbaţi. Cancerul pancreatic este de asemenea cea de-a patra principală cauză a deceselor provocate de cancer la bărbaţi şi femei. Cercetarea a fost realizată în rândul 154 de pacienţi cu cancer pancreatic care prezintă mutaţii ale genelelor BRCA care produc proteine pentru repararea ADN-ului şi menţin astfel stabilitatea genetică a celulelor. Conform rezultatelor studiului, în rândul pacienţilor trataţi cu Lynparza, progresia bolii a fost oprită timp de 7,4 luni, comparativ cu 3,8 luni în grupul placebo. În plus, unul din cinci pacienţi care au primit medicamentul a continuat să trăiască fără progresia bolii timp de doi ani. "Aceasta este o veste reală şi importantă pentru pacienţii cu cancer pancreatic metastatic, pe care am aşteptat-o de mulţi ani", a spus Talia Golan, şeful cercetărilor. Ea a adăugat că "este imposibil să fie descris marele entuziasm de a aduce această veste minunată pacienţilor, familiilor lor şi comunităţii de medici şi oameni de ştiinţă".

