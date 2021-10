Un nou tratament pentru o formă de cancer la ochi a dat rezultate încurajatoare

Un nou tratament împotriva celei mai frecvente forme de cancer la ochi la adulţi arată rezultate încurajatoare, a anunţat joi Institutul Curie, care se ocupă de aproximativ două treimi dintre cazurile noi de acest tip cancer în Franţa, relatează AFP.

Cu 500 până la 600 de cazuri noi pe an în Franţa, melanomul uveal se răspândeşte sub formă de metastaze (cel mai adesea în ficat) la unul din trei pacienţi.

Până acum nu exista o terapie cu adevărat eficientă pentru tratarea acestor metastaze, aminteşte Institutul Curie într-un comunicat de presă.

Cu toate acestea, pentru prima dată, un studiu clinic demonstrează eficienţa unei noi molecule de imunoterapie, tebentafusp, în supravieţuirea pacienţilor cu acest cancer.

Rezultatele acestui studiu de fază 3 - ultima etapă a unor studii clinice - coordonate în Franţa de dr. Sophie Piperno-Neumann, medic oncolog la Institutul Curie, fac obiectul publicării unui studiu joi în New England Journal of Medicine.

Realizat pe 378 de pacienţi, studiul arată că supravieţuirea la un an este de 73% pentru pacienţii care au primit tebentafusp, comparativ cu 59% pentru ceilalţi pacienţi. În plus, 31% dintre pacienţii care au primit tebentafusp nu au recidivat la 6 luni, comparativ cu 19% dintre pacienţii care au primit alte tratamente.

Tebentafusp, care stimulează o reacţie imunitară ţintită, poate fi utilizat la aproximativ 45% dintre pacienţi (care au serotipul necesar pentru declanşarea acestei imunităţi anti-melanom). ''Aceste rezultate sunt foarte încurajatoare'', a explicat dr. Sophie Piperno-Neumann.

Disponibil în prezent în ATU (Autorizaţie Temporară de Utilizare) la Institutul Curie şi în centrele care au participat la studiu, tebentafusp ar urma să fie mult mai accesibil în lunile următoare pentru pacienţii cu melanom uveal în metastaze. (sursa Agerpres)