Un virus al gripei porcine, considerat propice pentru a declanşa o viitoare pandemie

Oamenii de ştiinţă au descoperit în China o tulpină a virusului gripei porcine care prezintă toate caracteristicile necesare pentru a provoca o viitoare pandemie, potrivit unui studiu publicat luni în revista ştiinţifică americană Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), informează AFP, citat de Agerpres.

Virusul se numeşte G4 şi descinde genetic din tulpina H1N1 aflată la originea unei pandemii în 2009. "Posedă toate trăsăturile esenţiale care arată o înaltă adaptabilitate pentru infectarea oamenilor", au scris autorii, cercetători de la universităţi chineze şi de la Centrul pentru prevenirea şi controlul bolilor din China.

Cercetarea prezentată este una voluminoasă: din 2011 până în 2018, 30.000 de prelevări nazale au fost realizate pe porci în abatoare din 10 provincii chineze şi într-un spital veterinar, fapt care a permis izolarea unui număr de 179 de tulpini ale virusului gripei porcine. Cele mai multe aparţineau unei noi varietăţi, care a devenit predominantă la porci începând din 2016.

Apoi, cercetătorii au realizat diverse experimente în laborator pe dihori, animale utilizate foarte des în cercetările asupra gripei, întrucât simptomele lor sunt comparabile cu cele ale oamenilor: aceste animale prezintă febră, tuşesc şi strănută.

Experţii au observat că virusul G4 era cel mai infecţios, se înmulţea în celulele umane şi provoca la dihori simptome mai grave decât alte tulpini virale.

În plus, potrivit testelor in vitro, imunitatea obţinută după contactul cu virusul uman al gripei sezoniere nu oferă protecţie împotriva G4.

O altă veste proastă este aceea că persoanele care lucrează în proximitatea porcilor şi care au fost infectate au fost relativ numeroase, reprezentând un procent de 10,4%, potrivit testelor sangvine care căutau prezenţa anticorpilor pentru acest virus. 4,4% din populaţia generală pare să fi fost, de asemenea, contaminată.

Virusul ar fi trecut deja la oameni, raportează cercetătorii chinezi, dar nu există deocamdată dovada că el poate fi transmis de la om la om, aceasta reprezentând actuala temere a experţilor.

"Pandemiile se produc atunci când virusurile gripei A cu un nou antigen de suprafaţă HA devin capabile să se transmită de la om la om. Îngrijorarea noastră este ca infecţiile umane, cauzate de virusul G4, să nu ducă la o adaptare umană şi să nu crească riscul unei pandemii umane", au concluzionat autorii studiului.

După opinia lor, ar trebui implementat în regim de urgenţă un sistem de supraveghere a persoanelor care lucrează şi intră în contact cu exemplarele porcine.

"Studiul reprezintă o reamintire salutară a faptului că oamenii se confruntă constant cu riscul de apariţie a unor patogeni zootehnici şi că animalele de fermă, cu care oamenii intră mai des în contact decât cu cele sălbatice, sunt sursa unor virusuri pandemice importante", a comentat James Wood, directorul facultăţii de medicină veterinară de la Universitatea Cambridge.