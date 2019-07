Zahărul, tutunul şi alcoolul contribuie la creşterea poverii afecţiunilor orale asupra sănătăţii publice la nivel mondial, susţin oamenii de ştiinţă într-o serie de articole publicate în jurnalul medical The Lancet, informează Agerpres. Cercetătorii susţin că prevenţia cariilor dentare, care reprezintă una dintre cele mai frecvente afecţiuni cronice, necesită implementarea la nivel mondial a liniilor directoare ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) privind aportul de zahăr. OMS recomandă ca mai puţin de 10% din totalul de calorii să provină de la zaharuri libere, preferabil fiind un aport sub 5%. Comunitatea globală a cercetătorilor în domeniul sănătăţii orale are un rol important în punerea în aplicare a liniilor directoare, se arată într-o serie de articole dedicate combaterii afecţiunilor orale, publicate de The Lancet. ''Stomatologia se află într-o stare de criză", a declarat profesor Richard Watt, preşedinte şi consultant onorific în domeniul sănătăţii orale la University College London, autorul principal al seriei. ''Asistenţa stomatologică actuală şi reacţiile în domeniul sănătăţii publice au fost în mare măsură inadecvate, inechitabile şi costisitoare, lăsând miliarde de oameni fără acces chiar şi la măsuri de bază de îngrijire a sănătăţii orale. Deşi această problemă în furnizarea de asistenţă medicală orală nu este responsabilitatea clinicienilor stomatologi, o abordare fundamental diferită este necesară pentru a combate în mod eficient povara afecţiunilor orale la nivel global'', a adăugat expertul. Potrivit studiului, în ţările cu venituri ridicate, stomatologia este din ce în ce mai mult concentrată tehnologic şi captivă într-un ciclu în care tratamentul este pus mai presus de prevenţie. Acest lucru, subliniază cercetătorii, înseamnă un eşec în abordarea cauzelor care stau la baza de declanşării afecţiunilor orale. Mulţi dintre factorii de risc ai problemelor de sănătate orală sunt prezenţi şi în cazul bolilor netransmisibile, printre aceştia numărându-se consumul de zahăr, de tutun şi a unor cantităţi nocive de alcool. Potrivit studiului, în ţările cu venituri medii, povara afecţiunilor orale este considerabilă, iar sistemele de îngrijire orală sunt adesea subdezvoltate şi inaccesibile majorităţii. În ţările cu venituri reduse situaţia este cea mai sumbră în contextul lipsei îngrijirii stomatologice de bază şi a faptului că majoritatea afecţiunilor nu sunt tratate. Cercetătorii au subliniat că povara afecţiunilor orale este în creştere deoarece din ce în ce mai mulţi oameni sunt expuşi la principalii factori de risc. Consumul de zahăr, cauza principală a cariilor dentare, a crescut rapid în numeroase ţări cu venituri reduse şi medii. În timp ce consumul de băuturi îndulcite cu zahăr este cel mai ridicat în ţări cu venituri ridicate, vânzările acestor produse în numeroase state cu venituri mici au fost substanţiale. "Utilizarea intervenţiilor clinice preventive, precum administrarea de produse fluorurate pentru aplicaţii topice în vederea controlului apariţiei cariilor s-a dovedit foarte eficientă, însă, deoarece este considerată un 'panaceu', poate conduce la pierderea din vedere a faptului că aportul de zahăr rămâne cauza primară a dezvoltării afecţiunii. Este nevoie de o înăsprire a reglementării şi legislaţiei pentru limitarea marketingului şi influenţei industriilor zahărului, tutunului şi alcoolului dacă vrem să abordăm cauzele profunde ale afecţiunilor orale", a precizat Watt. Autorii seriei publicate de Lancet au făcut apel la educarea şi instruirea viitorilor profesionişti din domeniul sănătăţii orale cu accent pe prevenţie. Totodată, ei au solicitat abordări mai concrete în ceea ce priveşte politicile pentru abordarea cauzei principale a afecţiunilor orale, precum cariile dentare, boala gingivală şi cancerul oral.

