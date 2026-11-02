Now Reading: Rezultate previzibile în eșalonul trei: Lieștenii și brăniștenii au terminat turul pe locuri de play-off. Satelitul Oțelului se poziționează pe locul 11 

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    Rezultate previzibile în eșalonul trei: Lieștenii și brăniștenii au terminat turul pe locuri de play-off. Satelitul Oțelului se poziționează pe locul 11 

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Rezultate previzibile în eșalonul trei: Lieștenii și brăniștenii au terminat turul pe locuri de play-off. Satelitul Oțelului se poziționează pe locul 11 

Catalin RĂDULESCUSport02.11.2026

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Liga a 3-a la fotbal a programat în weekend partidele celei de-a 11-a etape, ultima din turul sezonului regulat. Stadionul Dunărea a găzduit derbiul local dintre Oțelul 2 și Unirea Braniștea. Brăniștenii, cu ceva mai multă experiență, s-au impus cu 2-0. Au marcat: Mocanu și Marcu. 

Formații: 

  • Oțelul 2: Paharnicu – Ion (Hapeici), Rotaru, Neagu, Docuz (Sin) – Munteanu (Galben), Robert Cojoc, Raul Cojoc, Dorobăț, Iurea – Domnițeanu (Vărdăruș). Antrenor: Viorel Tănase. 
  • Unirea Braniștea: Toader – Drăgan, Aron, Moroianu, Manea – D. Cireș, Pădure (Dragomir), Mocanu (Buleandră), Sava (Marcu), Nwoye (Panait) – Fadei (Duțu). Antrenor: Sorin Frunză. 

Brăniștenii se poziționează pe locul 4 cu 19 puncte. Satelitul Oțelului încheie prima parte a campionatului pe locul 11 cu 7 puncte. 

Sporting Liești a jucat pe terenul celor de la Gloria Băneasa. După o primă repriză slabă, lieștenii conduși de Cătălin Savu s-au dezlănțuit în partea a doua, când au marcat de cinci ori: Iordache și Voinea, câte o dublă, și Stan. Rezultat final: Gloria Băneasa – Sporting Liești 1-5 (1-0). 

Formula folosită: G. Munteanu – Tentiuc, Munchiu (Podașcă), Crihană, Popa (Maftei) – Florea (Năstase), Trandafir (Patriche), Stan, Iordache – Costin (Coman), Voinea. Lieștenii ocupă locul 3 cu 21 de puncte. 

Returul va debuta sâmbătă, 7 noiembrie, când se va disputa și derbiul orgoliilor, Unirea Braniștea – Sporting Liești, pe stadionul Comunal din Braniștea, de la ora 14:00. Oțelul 2 va juca în deplasare cu Agricola Borcea. 

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