Începe GALMED 2025 – Congresul studenţilor medicinişti gălăţeni

În perioada 19 – 22 noiembrie 2025 va avea loc a 15-a ediţie a Congresului National cu Participare Internaţională pentru Studenţi, Doctoranzi, Rezidenţi, Medici, Medici Stomatologi şi Farmacişti, Asistenţi Medicali Generalişti, Moaşe şi Tehnicieni Dentari - GALMED 2025.

Acest eveniment îndrăgit de comunitatea academică medicală gălăţeană este organizat de către Societatea Studenţilor Medicinişti Galaţi – SSMG, în parteneriat cu Facultatea de Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Colegiul Medicilor Galaţi, Colegiul Medicilor Stomatologi Galaţi, Colegiul Farmaciştilor Galaţi şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Galaţi.

"Congresul GALMED pune în valoare personalităţile medicinei gălăţene şi nu numai, fiind un liant între medicii de astăzi şi cei de mâine, dar şi un promotor al noutăţilor în domeniul medical şi farmaceutic. Participanţii au posibilitatea de a întâlni colegi din diverse specialităţi şi de a discuta provocările şi oportunităţile din domeniul sănătăţii, de a interacţiona şi de a se documenta, de a participa la numeroase conferinţe şi workshop-uri interactive, care doresc să pună în lumină problemele sănătăţii globale, noi tehnici de tratament, diferite manevre pe care trebuie să le cunoască orice student, rezident şi nu numai", informează Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Congresul GALMED încurajează implicarea activă a studenţilor, rezidenţilor şi doctoranzilor în activităţi de cercetare, completând astfel pregătirea dobândită în cadrul studiilor universitare, prin îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a tehnicilor medicale, prin recunoaşterea valorii ştiinţifice şi încurajarea performanţei continue, prin selectarea şi premierea celor mai bune lucrări ştiinţifice ce vor prezentate în cadrul următoarelor secţiuni: Medicină – cercetare preclinică; Medicină – cercetare clinică (I şi II); Medicină Dentară şi Tehnică Dentară; Farmacie; Asistenţă Medicală Generală şi Moaşe.

Premiile vor fi oferite de către Colegiul Medicilor Galaţi, Colegiul Medicilor Stomatologi Galaţi, Colegiul Farmaciştilor Galaţi şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Galaţi. Vor fi acordate diplome pentru toţi participanţii, iar congresul va fi creditat cu puncte EMC şi EFC.