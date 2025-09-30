Primul implant uman reuşit al unei cornee tipărite 3D oferă noi perspective pentru medicina regenerativă

Precise Bio a anunţat realizarea primului implant uman reuşit al unei cornee tipărite 3D, creată din celule umane cultivate în laborator, un progres major care deschide noi posibilităţi pentru persoanele afectate de orbire corneană. Cofondatorul şi CEO-ul companiei, Aryeh Batt, a subliniat că acest moment reprezintă un punct de cotitură pentru oftalmologia regenerativă şi o sursă reală de speranţă pentru milioane de oameni.

Compania din Carolina de Nord afirmă că tehnologia sa robotică de bio-fabricare ar putea permite transformarea unei singure cornee donate în sute de grefe dezvoltate în laborator. Batt a precizat că este pentru prima dată când un implant cornean produs integral în laborator, folosind celule corneene umane, este implantat cu succes la un pacient. Acest progres vine după mai bine de un deceniu de cercetare în biologie celulară, biomateriale şi bioprintare 3D, demonstrând potenţialul de a face transplantul cornean mai accesibil şi scalabil.

Procedura a avut loc pe 29 octombrie, la Rambam Medical Center din Haifa, unde o pacientă considerată legal oarbă a primit grefa PB-001 într-un singur ochi. Medicii au descris momentul drept unul istoric. Michael Mimouni, directorul unităţii de cornee a centrului medical, a declarat că implantul realizat în laborator a redat vederea pacientei, deschizând calea către un viitor în care lipsa ţesutului donator nu va mai condamna oamenii la orbire.

Corneea PB-001 a fost proiectată pentru a reproduce caracteristicile unei cornee naturale în ceea ce priveşte transparenţa, claritatea optică şi proprietăţile biomecanice, fiind capabilă să se integreze cu ţesutul pacientului. Anthony Atala, cofondator al Precise Bio şi director al Wake Forest Institute for Regenerative Medicine, a afirmat că implantul are potenţialul de a deveni o soluţie standardizată pentru una dintre cele mai presante nevoi ale oftalmologiei moderne.

În prezent, PB-001 este evaluat într-un studiu clinic de fază 1 în Israel, la care vor participa între 10 şi 15 pacienţi ce suferă de acumulare de lichid în cornee cauzată de disfuncţii ale celulelor din straturile interioare. Rezultatele principale sunt aşteptate în a doua jumătate a anului 2026. Potrivit companiei, corneea creată în laborator poate fi livrată prin crioprezervare şi este preîncărcată pe dispozitive chirurgicale standard, desfăşurându-se în timpul procedurii pentru a forma o cornee cu aspect natural. (sursa stiripesurse)