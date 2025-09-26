Realitatea mixtă schimbă chirurgia cerebrală: medicii britanici operează cu ajutorul modelelor 3D interactive

O nouă etapă în evoluţia medicinei prinde formă în sălile de operaţie din Marea Britanie, unde neurochirurgii folosesc realitatea mixtă (MR) pentru a planifica intervenţiile complexe pe creier.

Tehnologia le permite medicilor să vizualizeze în 3D structurile interne ale pacientului, analizând fiecare detaliu al anatomiei înainte de operaţie — o inovaţie care îmbunătăţeşte precizia procedurilor şi ajută pacienţii să înţeleagă mai clar ce urmează.

Un caz relevant este cel al lui Marie, o femeie de 70 de ani care a descoperit întâmplător, în timpul unui studiu pentru Alzheimer, că are trei anevrisme cerebrale, dintre care unul necesitând intervenţie imediată. Înainte de operaţie, ea a putut vedea, printr-o proiecţie MR, propria scanare cerebrală transformată într-un model tridimensional interactiv. Cu ajutorul unui set de ochelari speciali, Marie a urmărit poziţia exactă a anevrismului şi modul în care chirurgii vor acţiona.

„E uimitor să pot vedea totul clar — nu mai e doar un termen medical, ci o imagine reală a ceea ce se întâmplă în corpul meu”, a spus pacienta.

Pentru medici, avantajul este major: pot analiza virtual creierul, eliminând digital straturile pentru a găsi cea mai sigură cale de acces. „Cu cât cunoaştem mai bine structura, cu atât avem mai puţine surprize în timpul operaţiei”, explică echipa de neurochirurgie.

Sistemul a fost dezvoltat de Ali Haddad, neurochirurg şi antreprenor în tehnologie medicală, inspirat de simulatoarele de zbor pentru piloţi. Platforma combină imaginile RMN şi CT într-un model 3D interactiv, permiţând chirurgilor să repete intervenţia pe „creierul virtual” al pacientului înaintea operaţiei reale.

Haddad afirmă că scopul tehnologiei este nu doar perfecţionarea pregătirii medicale, ci şi democratizarea accesului la instruire chirurgicală:

„În lume există aproximativ 145 de milioane de intervenţii care nu pot fi efectuate anual din lipsă de chirurgi. Dacă putem accelera formarea prin realitate mixtă şi inteligenţă artificială, putem reduce semnificativ acest decalaj.”

Platforma sa a fost deja folosită în cazuri spectaculoase, precum separarea a două perechi de gemeni siamezi, unde modelele 3D personalizate ale craniilor au fost esenţiale pentru succesul intervenţiilor. AI-ul integrat în headset a permis proiectarea rapidă şi precisă a planurilor chirurgicale, cu costuri reduse.

Între timp, Marie se recuperează complet şi spune că experienţa i-a oferit o perspectivă nouă asupra medicinei: „Acum ştiu exact ce s-a întâmplat şi pot privi înainte cu încredere.”

Realitatea mixtă transformă profund chirurgia modernă — unind tehnologia cu empatia şi oferind o nouă dimensiune în înţelegerea fiecărui pacient.