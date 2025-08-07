Rujeola face ravagii: 324 de cazuri într-o singură lună, bilanţul total depăşeşte 35.000

În luna iulie au fost raportate 324 de cazuri de rujeolă în România, cele mai multe fiind înregistrate în judeţele Constanţa (33) şi Botoşani (27), potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică.

Potrivit sursei citate de Agerpres, „în perioada 1.01.2023 - 31.07.2025, în România au fost notificate 35.424 de cazuri confirmate cu rujeolă, din care 30 de decese (5 în Municipiul Bucureşti, patru în judeţul Braşov, trei în judeţul Giurgiu, câte două în judeţele Argeş, Iaşi, Suceava, Satu Mare şi câte unul în judeţele: Mureş, Sibiu, Buzău, Constanţa, Alba, Ialomiţa, Vaslui, Bacău, Bihor şi Botoşani)”.

În perioada 1 - 31 iulie 2025, conform datelor extrase din Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV), au fost utilizate 24.896 de doze de vaccin ROR din stocul naţional.