Ministerul Sănătăţii a declarat epidemie de rujeolă la nivel naţional

Având în vedere creşterea îngrijorătoare a cazurilor de rujeolă, precum şi numărul mare de spitalizări în secţiile de pediatrie şi boli infecţioase al copiilor infectaţi, Ministerul Sănătăţii a declarat epidemie de rujeolă la nivel naţional, pentru a face posibilă vaccinarea copiilor cu vârsta cuprinsă între 9 şi 11 luni, precum şi recuperarea celor nevaccinaţi sau cu schema de vaccinare incompletă.

În acest moment, se înregistrează aproape 2.000 de cazuri la nivel naţional, în 29 de judeţe.

De asemenea, Ministerul Sănătăţii va derula o campanie de informare a părinţilor, împreună cu medicii de familie, pentru o mai bună aderenţă la programul de vaccinare. Rujeola este o boală infecţioasă, care se transmite cu uşurinţă mai ales la copiii nevaccinaţi, iar, uneori, evoluţia este gravă şi pot apărea complicaţii.

Acoperirea vaccinală cu prima doză, la nivel naţional, este de 78%, iar cu doza a doua, de 62% dintre copiii eligibili, situându-se pe un trend descrescător de mai mult de 10 ani. Recenta adoptare a Strategiei Naţionale de Vaccinare are în vedere tocmai eliminarea acestor riscuri pentru sănătatea publică, produse de bolile prevenibile prin vaccinare, precizează Ministerul Sănătăţii.

RUJEOLA (POJARUL) este o boala infectioasa foarte molipsitoare şi poate duce deseori la complicaţii cum sunt:encefalita, pneumonia, diareea sau infecţii ale urechii. Una din patru persoane care fac rujeolă are nevoie de internare în spital, iar unul din o mie de bolnavi de pojar moare din cauza bolii. ”Singura metoda care protejează copiii împotriva rujeolei şi a complicatiilor sale este vaccinarea! Vaccinul R.O.R. este un vaccin sigur şi eficient care vă protejează copilul faţă de trei boli: rujeola, rubeola şi oreion! Copilul dvs. trebuie să primească prima doză de vaccin ROR atunci când împlineşte 1 an, iar pe cea de-a doua la vârsta de 5 ani. Pentru protecţia copiilor şi sub 1 an, Ministerul Sănătăţii a dispus administrarea unei doze suplimentare la vârsta de 9-11 luni. Vaccinul poate fi făcut la medicul de familie”, se arată în campania de vaccinare a Ministerului Sănătăţii.

La 01 decembrie, la Galaţi nu era raportat niciun caz de rujeolă spre comparaţie cu judeţul Mureş unde erau raportate 628 cazuri sau Braşov cu 339 de cazuri.