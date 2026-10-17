Unde sunt amplasate aparatele radar în Galați astăzi, 17 octombrie. Lista completă a drumurilor monitorizate

Poliția Rutieră Galați a stabilit graficul oficial privind amplasarea aparatelor radar pentru perioada 13 – 19 octombrie 2026, acționând zilnic pe arterele din municipiu și pe drumurile județene, naționale și europene pentru prevenirea accidentelor rutiere.
Iată programul complet și detaliat pentru fiecare zi a săptămânii:
- Marți (13.10):
- Galați: Marea Unire, Combinatului, Calea Prutului
- D.J. 251: Smârdan, Matca
- D.N. 25: Vameș, Ivești
- D.N. 26: Aviasan (4 benzi)
- D.E. 581: Munteni
- Miercuri (14.10):
- Galați: Gheorghe Asachi, Traian, Brăilei
- D.J. 251: Schela, Pechea
- D.N. 25: Șendreni, Tudor Vladimirescu
- D.N. 26: Aviasan (4 benzi)
- D.E. 581: Berheci
- Joi (15.10):
- Galați: Frunzei, Tecuci, Calea Galați
- D.J. 251: Slobozia Conachi, Cudalbi
- D.N. 25: Braniștea, Liești
- D.N. 26: Aviasan (4 benzi)
- D.E. 581: Cosmești
- Vineri (16.10):
- Galați: Basarabiei, Brăilei, Drumul de Centură
- D.J. 251: Cuza Vodă, Costache Negri
- D.N. 25: Șendreni, Hanu Conachi
- D.N. 26: Aviasan (4 benzi)
- D.E. 581: Munteni
- Sâmbătă (17.10):
- Galați: N. Bălcescu, Macului, Calea Smârdan
- D.J. 251: Smârdan, Pechea
- D.N. 25: Independența, Barcea
- D.N. 26: Aviasan (4 benzi)
- D.E. 581: Berheci
- Duminică (18.10):
- Galați: Cloșca, Prelungirea Brăilei, Stadionului
- D.J. 251: Pechea, Cudalbi
- D.N. 25: Liești, Drăgănești
- D.N. 26: Aviasan (4 benzi)
- D.E. 581: Priponești
- Luni (19.10):
- Galați: Drumul de Centură, Brăilei, Traian
- D.J. 251: Schela, Slobozia Conachi
- D.N. 25: Independența, Tudor Vladimirescu
- D.N. 26: Aviasan (4 benzi)
(Notă: Pentru drumul D.N. 24 D nu sunt menționate amplasări în nicio zi din interval).