Atenție, șoferi! Unde acționează astăzi, 15 octombrie, polițiștii locali din Galați: Lista completă a străzilor monitorizate pentru parcări și opriri neregulamentare

Poliția Locală Galați anunță o serie de acțiuni intense de monitorizare și control în trafic, desfășurate de echipajele Serviciului Siguranță Rutieră astăzi, 15 octombrie 2026. Scopul principal al acestor controale zilnice este fluidizarea traficului urban și combaterea indisciplinei rutiere. Oamenii legii vor acționa cu fermitate pe arterele intens circulate din municipiu, verificând respectarea normelor privind oprirea și staționarea neregulamentară, accesul interzis, dar și alte abateri de la legislația rutieră în vigoare.

Pentru a evita sancțiunile, conducătorii auto din Galați trebuie să fie extrem de atenți atunci când parchează sau tranzitează următoarele segmente de străzi incluse în planul oficial de acțiune:

Bulevardul Siderurgiștilor între str. Gheorghe Asachi (Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Ioan”) și str. 1 Decembrie 1918 (General);

Str. Traian între str. Alexandru Măcelaru și str. Tecuci (Piața Centrală);

Str. 1 Decembrie 1918, bulevardul Traian Vuia, bulevardul Henri Coandă;

Str. Basarabiei între str. Traian și bulevardul Siderurgiștilor;

Str. Domnească între str. Brăilei și str. Cezar;

Str. Brăilei între str. Frunzei și bulevardul Oțelarilor (Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei”);

Str. Gheorghe Doja între str. Nae Leonard și str. Anghel Saligny;

Bulevardul Oțelarilor între str. Stadionului și str. Brăilei, bulevardul Dunărea;

Str. Brăilei între str. Frunzei și str. Domnească.

Polițiștii locali avertizează că toleranța va fi zero față de conducătorii auto care blochează căile de acces, trotuarele sau benzile de circulație. Toate abaterile constatate pe parcursul celor patru zile de controale vor fi sancționate dur în conformitate cu prevederile legale: OUG 195/2002 (Codul Rutier), HCL 176/2024, Legea 61/1991 (ordinea și liniștea publică), Legea 38/2003 (transportul în regim de taxi) și Legea 448/2006.