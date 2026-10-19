Se clatină capitalismul în Franța? De la Mai ’68 la revolta unei generații fără orizont

De la baricadele din Cartierul Latin la protestele împotriva austerității, crizei climatice și precarității sociale, Franța rămâne un laborator al contestării. Dar mai poate revolta străzii să schimbe din temelii ordinea economică și politică?

Franța are o relație aproape viscerală cu revolta. De la baricadele Revoluției Franceze la explozia socială din Mai 1968 și până la mobilizările contemporane împotriva reformelor pensiilor, inegalităților și degradării mediului, strada a funcționat constant ca un spațiu de confruntare între societate și putere.

Astăzi, însă, întrebarea nu mai este doar dacă tinerii francezi se revoltă, ci și împotriva cărui sistem o fac și cu ce șanse de a-l transforma. Se repetă scenariul din 1968 sau asistăm la o formă nouă de contestare, alimentată de precaritate, anxietate climatică și neîncredere în instituții?

Paralela cu Mai ’68 este inevitabilă. Dar, dincolo de imaginile familiare ale amfiteatrelor ocupate, ale străzilor blocate și ale confruntărilor cu poliția, diferențele dintre cele două epoci sunt esențiale.

1. Mai 1968: revolta unei societăți prospere

În primăvara anului 1968, Franța traversa încă perioada de expansiune economică cunoscută drept „Cei Treizeci de Glorioși”. Creșterea economică, industrializarea și extinderea societății de consum alimentaseră speranța unei prosperități durabile. În spatele acestei imagini, însă, se acumulau tensiuni generate de autoritarismul instituțional, rigiditatea sistemului universitar, ierarhiile sociale și normele patriarhale.

Protestul a pornit din mediul studențesc, cu un rol important al universității din Nanterre, și s-a extins rapid la Sorbona și în Cartierul Latin. Contestarea autorității, opoziția față de războiul din Vietnam și critica societății de consum au transformat nemulțumirile universitare într-o criză politică națională.

Momentul decisiv a venit odată cu extinderea grevelor. Milioane de salariați au încetat lucrul, iar ocuparea fabricilor și blocarea unor sectoare esențiale au paralizat țara. Franța nu se confrunta doar cu o revoltă a studenților, ci cu o criză profundă a autorității politice și a raporturilor dintre capital și muncă.

Mai ’68 a fost, în acest sens, paradoxul unei societăți aflate în plină dezvoltare economică, dar incapabile să ofere tuturor libertatea, participarea și recunoașterea pe care progresul material părea să le promită.

2. Franța contemporană: revolta precarității

Astăzi, fundalul social este diferit. Pentru o parte a tinerei generații, promisiunea mobilității sociale s-a transformat într-o succesiune de incertitudini: chirii ridicate, locuri de muncă instabile, dificultăți de acces la locuințe și educație, anxietate climatică și sentimentul că efortul individual nu mai garantează un viitor mai bun.

Protestele împotriva reformei pensiilor, mobilizările ecologiste, acțiunile de solidaritate cu populația palestiniană din campusurile universitare și revoltele urbane din cartierele marginalizate exprimă nemulțumiri diferite. Ele nu alcătuiesc automat o singură mișcare, cu obiective comune și o strategie politică unitară. Totuși, în spatele lor se conturează o întrebare comună: cine suportă costurile crizelor și cine beneficiază de distribuirea resurselor și a puterii?

Pentru mulți tineri, problema nu mai este doar autoritatea unei instituții sau rigiditatea unei norme sociale. Este însăși capacitatea sistemului economic de a le oferi stabilitate și perspective.

Această diferență schimbă și natura revoltei. În 1968, contestarea era alimentată de aspirația de a inventa o altă societate. În prezent, ea oscilează între dorința de transformare radicală și apărarea unor condiții de viață considerate amenințate.

3. De la Sorbona la rețelele sociale: ce se repetă?

Există, totuși, câteva continuități istorice evidente.

Universitatea rămâne un spațiu simbolic al contestării. Ocuparea amfiteatrelor, adunările studențești și transformarea campusurilor în centre de mobilizare continuă să ofere protestului vizibilitate și legitimitate. În Franța, universitatea nu este doar un loc al formării profesionale, ci și un spațiu în care se negociază raportul dintre cunoaștere, autoritate și societate.

Convergența luptelor rămâne o miză decisivă. În 1968, alianța dintre studenți și muncitori a transformat o revoltă universitară într-o criză națională. Astăzi, posibilitatea construirii unor solidarități între studenți, sindicate, angajați precari și mișcările ecologiste continuă să reprezinte diferența dintre o mobilizare simbolică și o forță capabilă să exercite presiune asupra puterii.

Statul rămâne un actor central al confruntării. În ambele epoci, răspunsul autorităților la protest a influențat evoluția mișcărilor, de la evacuări și intervenții ale poliției până la disputele privind legitimitatea revendicărilor și limitele ordinii publice. Totuși, fiecare episod trebuie analizat în propriul context juridic și politic: nu orice intervenție a statului și nu orice formă de protest sunt echivalente.

În fine, ambele momente sunt conectate la dinamici internaționale. Dacă generația din 1968 privea spre Vietnam, Primăvara de la Praga și mișcările studențești din alte țări occidentale, tinerii de astăzi se mobilizează într-un spațiu informațional globalizat, în care cauzele ecologice, războaiele și revendicările sociale circulă aproape instantaneu.

4. Marea ruptură: de la utopie la supraviețuire socială

Cea mai importantă diferență dintre cele două epoci privește orizontul politic.

Mai ’68 a produs o imaginație revoluționară care depășea revendicările economice imediate. Sloganul „Fiți realiști, cereți imposibilul!” exprima dorința de a schimba nu doar instituțiile, ci și relațiile de putere, cultura, educația și viața cotidiană.

Mișcările contemporane sunt mai eterogene. Unele propun transformări radicale ale economiei și ale raportului cu mediul, în timp ce altele urmăresc obiective concrete: protejarea pensiilor, îmbunătățirea condițiilor de studiu, accesul la locuințe sau combaterea discriminării.

Ar fi însă greșit să reducem prezentul la un simplu pragmatism defensiv. Ecologia politică radicală, criticile capitalismului și revendicările privind justiția socială continuă să formuleze alternative sistemice. Diferența este că aceste proiecte coexistă cu numeroase mobilizări fragmentate, fără o direcție comună și fără o organizație capabilă să le transforme într-un program politic coerent.

Rețelele sociale accelerează mobilizarea, dar nu garantează continuitatea ei. Ele pot transforma o cauză locală într-un eveniment național în câteva ore, fără să construiască automat organizații durabile, alianțe sociale sau mecanisme de negociere.

În 1968, grevele și ocuparea fabricilor au creat o presiune materială directă asupra economiei. Astăzi, fragmentarea pieței muncii, extinderea contractelor instabile și diversificarea formelor de angajare complică organizarea unor acțiuni de amploare comparabilă. Sindicatele păstrează capacitatea de mobilizare, dar construirea unei coaliții sociale stabile rămâne dificilă.

Nu este vorba despre dispariția clasei muncitoare, ci despre transformarea ei și despre dificultatea de a reuni interese sociale tot mai dispersate.

5. A câștigat Mai ’68? Lecția unui paradox istoric

Rezultatul imediat al revoltei din 1968 pare să indice o înfrângere politică. După dizolvarea Adunării Naționale, alegerile legislative din iunie au adus o victorie parlamentară majoră pentru tabăra gaullistă. Ordinea instituțională a fost restabilită, iar revoluția politică anticipată de o parte a protestatarilor nu s-a produs.

În același timp, acordurile de la Grenelle au contribuit la obținerea unor concesii salariale importante, iar transformările culturale asociate perioadei au continuat în anii următori. Autoritatea tradițională, raporturile de gen, educația și normele vieții private au intrat într-un proces de schimbare care nu poate fi atribuit exclusiv evenimentelor din mai 1968, dar pe care acestea l-au accelerat și făcut vizibil.

Lecția este că victoria unei mișcări nu se măsoară exclusiv prin rezultatul electoral imediat. Ea poate consta în schimbarea vocabularului politic, a așteptărilor sociale și a limitelor a ceea ce o societate consideră acceptabil.

În cazul mobilizărilor contemporane, problema este dacă vizibilitatea mediatică și capacitatea de a bloca temporar activitatea instituțiilor se pot transforma în rezultate durabile. Presiunea străzii poate întârzia reforme, poate impune concesii și poate delegitima decizii. Dar, fără reprezentare politică, organizații stabile și alianțe sociale, efectele sale riscă să rămână temporare.

6. Se clatină capitalismul francez?

Răspunsul depinde de ceea ce înțelegem prin criză.

Dacă prin criza capitalismului înțelegem prăbușirea iminentă a sistemului economic, protestele nu oferă, de unele singure, suficiente dovezi pentru o asemenea concluzie. Capitalismul francez continuă să funcționeze prin instituții, mecanisme de piață și relații economice care nu sunt desființate automat de mobilizările sociale.

Dacă vorbim însă despre o criză de legitimitate, tabloul este mai complex. Atunci când o parte a generației tinere percepe munca drept insuficientă pentru a garanta independența materială, educația drept o promisiune nesigură, iar tranziția ecologică drept o povară distribuită inegal, se erodează încrederea în contractul social.

Aceasta este vulnerabilitatea fundamentală: nu neapărat incapacitatea capitalismului de a produce bogăție, ci dificultatea de a convinge o parte a societății că beneficiile, riscurile și sacrificiile sunt distribuite în mod legitim.

Statul francez dispune încă de instrumente puternice pentru gestionarea conflictului social și pentru adoptarea reformelor controversate. Dar capacitatea de a impune o decizie nu este identică cu aceea de a obține adeziunea societății. O reformă poate deveni lege și, totuși, să adâncească neîncrederea politică.

În acest sens, tensiunea nu se reduce la o confruntare între tineri și guvern. Ea privește relația dintre democrație, capitalism și promisiunea egalității de șanse.

Concluzie: o generație care contestă viitorul promis

Mai ’68 și mobilizările contemporane nu sunt două versiuni identice ale aceleiași revolte. Prima a izbucnit într-o societate aflată în expansiune economică și a pus sub semnul întrebării autoritatea, normele și ierarhiile unei ordini considerate prea rigide. Contestarea contemporană se desfășoară într-un climat de incertitudine, în care precaritatea materială, criza ecologică și neîncrederea instituțională se suprapun.

Continuitatea constă în refuzul de a accepta pasiv ordinea existentă. Ruptura privește capacitatea de a transforma acest refuz într-un proiect colectiv.

Capitalismul francez nu se află, doar prin existența protestelor, în pragul prăbușirii. Dar legitimitatea sa poate fi erodată atunci când promisiunea progresului nu mai pare credibilă pentru o parte a societății. Iar această eroziune poate avea consecințe politice și culturale profunde, chiar și în absența unei revoluții propriu-zise.

În 1968, o generație a cerut imposibilul pentru a schimba lumea. Astăzi, întrebarea este dacă o generație care se teme că nu va putea trăi așa cum i s-a promis va reuși să transforme apărarea propriului viitor într-un proiect comun.

Poate că adevărata întrebare nu este dacă se clatină capitalismul în Franța, ci cât timp mai poate rezista un sistem atunci când tot mai mulți dintre cei care ar trebui să-i moștenească viitorul nu mai cred în promisiunile sale.

Sursa ilustrațiilor: @goffrei (Twitter), Herman Maidana (Twitter), Gilles Verniers (Twitter), Kevin Niglaut (Twitter), Laurent Gayer (Twitter), Images Impact (Twitter)