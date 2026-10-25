Accident în Brăila: O ambulanță cu pacient, izbită în intersecție după ce un șofer nu i-a acordat prioritate

O ambulanță aflată în misiune, care transporta un pacient, a fost implicată într-un accident rutier duminică după-amiază, pe o arteră principală din municipiul Brăila. Din primele informații, evenimentul a fost provocat de un șofer care nu a acordat prioritate de trecere autospecialei, deși aceasta se deplasa în regim prioritar.

Impactul a avut loc duminică, 25 octombrie 2026, în jurul orei 16:00, la intersecția dintre Bulevardul Dorobanților și strada Apollo. Ambulanța era condusă de un bărbat de 42 de ani și venea dinspre strada General Eremia Grigorescu în momentul în care a fost lovită de un alt autoturism.

Conform reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brăila, la volanul celeilalte mașini se afla un bărbat în vârstă de 58 de ani:

„Din verificări, a reieşit că o ambulanţă ce era condusă de un bărbat de 42 de ani, ce se deplasa în regim prioritar pe Bulevardul Dorobanţilor dinspre strada General Eremia Grigorescu, ar fi pătruns în intersecţia cu strada Apollo, unde ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 58 de ani, ce se deplasa pe strada Apollo dinspre strada Griviţei către Şoseaua Baldovineşti”, a transmis IPJ Brăila.

Din fericire, în urma impactului nu au existat victime omenești, fiind înregistrate doar avarii la ambele vehicule. Polițiștii sosiți la fața locului i-au testat pe ambii conducători auto pentru a stabili dacă se aflau sub influența băuturilor alcoolice, însă rezultatele au fost negative.

„În urma evenimentului, nicio persoană nu a solicitat acordarea de îngrijiri medicale. Şoferii au fost testaţi cu aparatul etilotest rezultatele fiind zero. Evenimentul rutier se soluţionează ca accident soldat cu pagube materiale conform OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice”, au mai precizat reprezentanții poliției.

Sursă foto: Obiectiv Vocea Brăilei