Antiperspirantele nu provoacă cancer de sân: ce spun specialiştii despre mitul care circulă online

Categorie:
Sanatate
Mitul conform căruia antiperspirantele ar provoca cancer de sân continuă să circule online, însă specialiştii subliniază că nu există dovezi ştiinţifice care să lege utilizarea acestor produse de apariţia bolii. Temerea a apărut din interpretări greşite ale funcţiilor naturale ale organismului.

Potrivit experţilor, zvonul s-a răspândit pe baza ideii eronate că substanţele din antiperspirante ar fi absorbite prin piele şi ar ajunge direct în ţesutul mamar, favorizând formarea tumorilor. În acelaşi timp, au apărut teorii conform cărora blocarea transpiraţiei ar împiedica eliminarea „toxinelor”, acestea acumulându-se în zona axilei şi în ganglionii limfatici.

Medicii explică faptul că transpiraţia are rol în reglarea temperaturii corpului, nu în detoxifiere. Eliminarea substanţelor nedorite se face în principal prin rinichi şi ficat, nu prin glandele sudoripare. De asemenea, ganglionii axilari nu participă la procesul de transpiraţie şi nu comunică cu glandele sudoripare.

Nici teoria potrivit căreia aluminiul din antiperspirante ar pătrunde în profunzimea ţesuturilor nu este susţinută de dovezi. Aluminiul acţionează local, la nivelul canalelor sudoripare, formând un dop temporar care reduce transpiraţia, fără a afecta procesele interne ale organismului, potrivit medical360. (sursa stiripesurse.ro)

