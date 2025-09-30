Când este cel mai potrivit moment pentru a bea vin roşu, potrivit specialiştilor

Un pahar de vin roşu este cunoscut pentru posibilele sale beneficii asupra sănătăţii, însă medicii au mers mai departe şi au încercat să identifice momentul ideal în care consumul său aduce cele mai bune efecte.

Medicul Michael Mosley a explicat că această băutură poate contribui la reducerea colesterolului, la scăderea tensiunii arteriale şi la alte beneficii importante. În una dintre emisiunile sale la BBC Radio 4, el a relatat că un pahar obişnuit de vin roşu a avut efecte pozitive asupra nivelului colesterolului, potrivit Express. El a făcut referire la un studiu realizat în Israel, în 2015, pe 224 de persoane cu diabet, care au fost împărţite aleatoriu să consume vin roşu, vin alb sau apă minerală la cină, timp de doi ani. Participanţii care au băut vin roşu au înregistrat îmbunătăţiri semnificative ale colesterolului şi chiar o calitate mai bună a somnului.

Beneficiile au continuat, deoarece unele dintre persoanele care au consumat vin roşu au avut şi un control mai bun al glicemiei. Un alt studiu din Spania a arătat că vinul roşu poate îmbunătăţi modul în care organismul răspunde la insulină, ajutând la eliminarea mai rapidă a zahărului din sânge.

Cercetările au stabilit şi momentul optim pentru consumul vinului: acesta trebuie băut cu moderaţie, în timpul mesei. Un studiu desfăşurat pe 312.000 de persoane, timp de 11 ani, a arătat că un pahar de vin consumat în timpul mesei a fost asociat cu un risc cu 14% mai mic de apariţie a diabetului de tip 2, efectul protector fiind prezent doar atunci când vinul a fost consumat odată cu mâncarea.

Profesorul Tim Spector, epidemiolog la King’s College London, a analizat şi el acest subiect în cadrul aceleiaşi emisiuni BBC, afirmând că vinul roşu poate îmbunătăţi microbiomul intestinal, conform datelor obţinute de la aproape 5.000 de persoane. El a explicat că persoanele care consumau vin roşu aveau un microbiom mai divers şi mai sănătos decât cele care nu consumau alcool, în timp ce consumul general de alcool era asociat cu un microbiom mai slab.

Spector a subliniat că microbiomul intestinal nu este determinat genetic, ci influenţat de factori de mediu şi alimentaţie, iar vinul roşu, consumat în cantităţi mici, ar putea avea un efect pozitiv. Totuşi, el a atras atenţia că alcoolul în sine nu este benefic, iar consumul de trei pahare de vin roşu pe zi elimină orice efect pozitiv observat.

El a recomandat consumul unui pahar de vin la masă, în porţii moderate, evitând cantităţile mari. Porţiile tradiţionale mici ar fi cele potrivite, nu cele mari servite în unele localuri.

Concluzia specialiştilor este că vinul roşu ar trebui consumat în cantităţi reduse, unul sau două pahare mici, de câteva ori pe săptămână. O astfel de abordare poate susţine atât microbiomul intestinal, cât şi sănătatea inimii. (sursa stiripesurse.ro)