Vaccin pentru reducerea colesterolului

Cercetătorii din Satele Unite ale Americii au reuşit să producă un vaccin testat deocamdată doar pe animale care poate reduce nivelul colesterolului considerat rău din organism cu până la 30%.

În condiţiile în care, doar la noi în ţară, mai bine de jumătate dintre decese sunt cauzate de boli cardiovasculare, dezvoltarea unui astfel de vaccin ar reprezenta o şansă la viaţă pentru milioane de oameni. Serul la care se lucrează deja de un deceniu foloseşte particule similare cu virusurile care provoacă anticorpi faţă de o proteină specifică, soluţie testată deja cu succes în reducerea colesterolului.

Colesterol rău, sub formă de lipoproteine cu densitate scăzută sau LDL, este cel care poate provoca blocaje periculoase în artere, reducând fluxul de oxigen către inimă sau cauzând cheaguri de sânge care pot duce la un accident vascular cerebral (AVC). În cadrul unor teste efectuate pe şoareci şi maimuţe, o echipă condusă de cercetători de la universităţile New Mexico şi Davis California a reuşit să reducă nivelul de colesterol nedorit vizând o proteină numită proprotein-convertază subtilizină/kexină de tip 9 (PCSK9), cunoscută ca având o relaţie importantă cu LDL.

În acest studiu, o combinaţie dintre fragmente mici de PCSK9 şi particula virală neinfecţioasă a declanşat un răspuns al sistemului imunitar, care a vizat şi neutralizat proteina PCSK9. Vaccinul dezvoltat de cercetători s-a dovedit a fi capabil să reducă colesterolul rău cu până la 30%.

Deşi este la fel de eficient ca şi inhibitorii PCSK9 actuali, această abordare ar putea costa mult mai puţin, putând fi aplicată şi la populaţii care nu au resursele necesare pentru a-şi permite terapii foarte scumpe, spun autorii. Se vorbeşte despre o doză pe an, cu un preţ sub 100 de dolari.

Deşi mai sunt paşi de făcut pentru a obţine un vaccin care să poată fi folosit la om, acestea rezultate „sunt promiţătoare, cu potenţialul de a oferi o soluţie mai accesibilă decât opţiunile actuale, cu o durată aproximativă de un an per doză”, spun autorii cercetării.

Aflat deja la un deceniu de dezvoltare, următoarea etapă pentru vaccin este cea a testelor pe oameni.

Cercetarea a fost publicată în revista NPJ Vaccines.