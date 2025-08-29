Ministrul Sănătăţii: Doar 8 spitale noi vor fi construite cu bani din PNRR

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seară, că din cele 24 de spitale prevăzute iniţial pentru finanţare prin PNRR, doar 8 îşi păstrează finanţarea din acest program, în timp ce restul vor fi realizate prin Programul Naţional de Investiţii în Infrastructura de Sănătate, finanţat printr-un împrumut de la Banca Europeană de Investiţii.

„Sunt 15 şantiere pentru construcţia de spitale noi în România, în momentul de faţă. Ele toate au fost începute în 2022, sub mandatul domnului Rafila. Eu eram atunci secretar de stat în Ministerul Sănătăţii şi făceam o echipă excelentă. Şi am început pentru prima dată în ultimii 35 de ani construcţia de spitale noi. Acum le continuăm. În urma renegocierii PNRR (...) opt dintre spitale vor rămâne cu bani din PNRR”, a spus Rogobete, la B1 TV.

Ministrul a explicat că proiectele finanţate prin noul program sunt în faza de licitaţii şi studii de fezabilitate, iar plăţile pentru acestea vor începe în 2027. Totodată, patru sau chiar cinci spitale urmează să fie finalizate şi date în folosinţă în acest an.

„Anul acesta vom da primele patru, poate chiar cinci - dacă-l terminăm şi pe cel de la Timişoara - spitale noi în folosinţă, iar anul viitor va urma o diferenţă. Cred că este un prim pas esenţial pentru transformarea sistemului de sănătate din România”, a mai precizat ministrul citat de stiripesurse.ro.

Foto: Mediafax