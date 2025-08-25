25 AUGUST 2025 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Sanatate
Noi criterii de evaluare pentru şefii de secţie din spitale
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, la Deva, că în evaluarea şefilor de secţii din spitale se vor aplica criterii de performanţă care se vor referi la performanţa echipei medicale pe care aceştia o coordonează.
De asemenea, la concursul pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, candidatul va trebui să depună şi un proiect în care îşi va asuma anumiţi indicatori ce vor evaluaţi anual. De îndeplinirea acestora va fi condiţionată rămânerea în funcţie a şefului de secţie, a precizat ministrul.
'Criteriile de performanţă nu sunt individuale, doar ale şefului de secţie, ci sunt, sau îmbracă, dacă doriţi, performanţa echipei medicale pe care o coordonează. Se va schimba nu doar acest lucru, ci şi modul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, în sensul în care, de acum înainte, se va introduce un proiect. Practic, şeful de secţie îşi va asuma un proiect de dezvoltare, de coordonare şi de management a secţiei respective, cu indicatori clari şi indicatorii vor fi evaluaţi anual. Dacă sunt respectaţi indicatorii, rămâne în poziţia de şef de secţie, iar dacă nu - o părăseşte', a spus ministrul Sănătăţii. (sursa Agerpres)

Foto: Facebook - Alexandru Rogobete

